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Атмосферные фронты принесли снег в Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, сообщили синоптики.
Как отмечается, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, сообщили синоптики.
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