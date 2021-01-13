Фазель о встрече с Лукашенко: «Получилось немного глупо, мне самому неприятно»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава IIHF Рене Фазель рассказал в интервью SRF о своем визите в Минск к Александру Лукашенко с целью обсудить ситуацию по поводу возможной отмены ЧМ-2021 в Беларуси, а также прокомментировал фото объятий с Лукашенко, которое было негативно воспринято в мире.





Фото: president.gov.by

— Обнять диктатора было ошибкой?

— Вот так — картинка может стоить тысячи слов, — приводит слова Фазеля Трибуна со ссылкой на SRF. – Целью моей поездки было важное обсуждение с Лукашенко чемпионата мира в Минске. У меня с Лукашенко хорошие отношения уже 20 лет — мы вместе играли в хоккей и много общались, в том числе в 2014 году. IIHF хотела воспользоваться возможностью для открытого разговора с Лукашенко.

Прошу прощения, если то фото приводит к интерпретации того, что таким образом выражаю свое согласие с событиями и репрессиями в Беларуси. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Примерно так, что чемпионат мира по хоккею ведет к своеобразному примирению власти и оппозиции, протестующих. Получилось немного глупо, мне тоже неловко.

— Но какой сигнал дает ваше объятие с Лукашенко?

— У нас есть контракт с Федерацией хоккея Беларуси. Провести чемпионат мира по хоккею — наш долг. Если это не остановить сейчас, то будут последствия. Поэтому мы сказали себе: почему бы не попытаться убедить президента Лукашенко, что он может послать сигнал чемпионатом мира? А именно, что он стремится к диалогу с оппозицией.

Представьте, если мы сейчас отменяем чемпионат мира по хоккею в Беларуси: это что-то изменит в стране? Конечно же, нет. Сам Лукашенко заявил, что хочет изменить Конституцию, что он готов провести новые выборы. И мы с ним обсуждаем и стараемся сделать что-нибудь хорошее. Должен признаться: в Минске играл с огнем и обжегся. Теперь изменить это мнение будет сложно.

— Разве вы не чувствуете, что вас использовали?

— Нет, конечно, нет. Первый контакт был очень дружелюбным. Затем, когда мы выложили проблемы, обсуждение стало очень эмоциональным. С такими людьми обычно очень сложно разговаривать. Благодаря особым отношениям, которые у меня сложились с Лукашенко, мы смогли перейти от слов к делу. Но в соцсетях вы очень быстро делаете выводы из увиденного. И мне больно и ужасно жаль по этому поводу.

— Но понимаете ли вы критику со стороны политиков?

— Я уверен, что не сделал ничего плохого. С помощью этого чемпионата мира мы можем добиться того, чего другим способом не достичь. Кто уже чего-то добился в Беларуси санкциями и бойкотами? Никто. Я идеалист в спорте, он здесь для того, чтобы люди собирались вместе. У него есть эта сила. Вы должны искать диалог. Мне неловко, как это случилось сейчас, и я тоже беру на себя ответственность.

Рене Фазель был подвергнут критике за объятия с Лукашенко и совместные фотографии с Дмитрием Басковым , в отношении которого Международная федерация хоккея проводит расследование.

Вице-президент IIHF Калерво Куммола ранее заявил, что и сам Фазель был шокирован, когда фотографии с его встречи с Лукашенко попали в прессу, пишет TUT.BY .

Решение о том, пройдет ли чемпионат мира в Минске, будет принято не позднее 27 января. По словам Куммолы, вероятным вариантом является проведение всего турнира в Латвии.