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Вице-президент США отказался применять 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти

13.01.2021 08:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вице-президент Майк Пенс в своем официальном заявлении отверг предложение применить 25-ю поправку с целью отстранения Дональда Трампа от власти.

Он отметил, что спикер Нэнси Пелоси и руководство фракции демократов в нижней палате парламента требовали, чтобы «правительство и я применили 25-ю поправку».

«Я не думаю, что это... отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции», — заявил Пенс.

Теперь конгрессмены намерены рассмотреть вопрос об объявлении импичмента президенту США, передает DW.

25-я поправка к Конституции США допускает процесс отстранения президента, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции.

 
 
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Вице-президент Майк Пенс в своем официальном заявлении отверг предложение применить 25-ю поправку с целью отстранения Дональда Трампа от власти.
 
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