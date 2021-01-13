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Читаем между строк: Боглаев о главных тезисах большого интервью Лукашенко

13.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

Радио
Боглаев рассказал о главных тезисах большого интервью Лукашенко

Большое интервью Александра Лукашенко, которое журналистка телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде записала в Минске, продолжает активно обсуждаться в медиасфере. Своими впечатлениями со слушателями радио Sputnik поделился известный представитель российской промышленности, генеральный директор АО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев.

© AFP 2020 / VALENTYN OGIRENKO
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"Как человек, который привык слушать и читать тексты высоких руководителей не только в качестве прямой передачи смыслов, но и скрытой подачи информации, в интервью Лукашенко я услышал несколько тезисов. Первое - горячие бои цветной революции позади, второе - прошедшие события очень откровенно показали все цели как отдельных стран, так и отдельных групп влияния по отношению к Республике Беларусь. Третье – притом, что Россия явно увеличила свое влияние на территории Республики Беларусь и при усилении давления ряда "демократических партнеров", президент лишь усилился во мнении о том, что многовекторность должна не только сохраниться, но и получить дополнительный импульс", – отметил Боглаев.

Напомним, в большом интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде, которое вышло в воскресенье, Лукашенко рассказал о подготовке проекта новой Конституции, цене на газ для Беларуси в 2021 году, единой валюте с Россией, воспитании сыновей, санкциях ЕС, Тихановской и о многом другом. 

В частности, Лукашенко считает, что РФ и Беларуси нужна глубокая интеграция в экономике. Валютный союз двух стран пока не прорабатывался глубоко, потому что это должно стать венцом интеграционных процессов.

Комментарий генерального директора АО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимира Боглаева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Как различать в выступлениях высоких руководителей скрытую подачу информации: большое интервью Лукашенко комментирует известный российский промышленник...
 
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