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Читаем между строк: Боглаев о главных тезисах большого интервью Лукашенко
13.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Большое интервью Александра Лукашенко, которое журналистка телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде записала в Минске, продолжает активно обсуждаться в медиасфере. Своими впечатлениями со слушателями радио Sputnik поделился известный представитель российской промышленности, генеральный директор АО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев.
© AFP 2020 / VALENTYN OGIRENKO
"Как человек, который привык слушать и читать тексты высоких руководителей не только в качестве прямой передачи смыслов, но и скрытой подачи информации, в интервью Лукашенко я услышал несколько тезисов. Первое - горячие бои цветной революции позади, второе - прошедшие события очень откровенно показали все цели как отдельных стран, так и отдельных групп влияния по отношению к Республике Беларусь. Третье – притом, что Россия явно увеличила свое влияние на территории Республики Беларусь и при усилении давления ряда "демократических партнеров", президент лишь усилился во мнении о том, что многовекторность должна не только сохраниться, но и получить дополнительный импульс", – отметил Боглаев.
Напомним, в
В частности, Лукашенко считает, что РФ и Беларуси нужна
Комментарий генерального директора АО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимира Боглаева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Как различать в выступлениях высоких руководителей скрытую подачу информации: большое интервью Лукашенко комментирует известный российский промышленник...
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