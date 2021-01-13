Деньги или принципы: почему Меган Маркл и ее муж отказались от соцсетей?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стало известна основная причина, из-за которой принц Гарри и его супруга Меган Маркл навсегда ушли из социальных сетей: откровения королевского эксперта Рассела Майерса удивили публику.

Недавно в сети начался настоящий ажиотаж: поклонники узнали, что Сассексы отказались использовать соцсети для продвижения и рекламы своего детища - нового фонда Archewell Foundation. Также мятежная пара не захотела возобновить ведение личного аккаунта в Instagram, который перестал существовать в 2020 году из-за "Мегзита".

Эксперт по королевским делам Рассел Майерс заверил фанатов, что решение Маркл и принца Гарри "выйти из игры" больше связано с финансовым вопросом, чем с моральными принципами супругов. Мятежники совсем недавно заключили серьезные контракты и даже не думают делиться контентом бесплатно.

"Внушительные суммы в контрактах с Netflix, а также Spotify предполагают определенные обязательства. Мег и Гарри подписались под сделкой с настоящими гигантами и точно хотят сберечь свой контент. Забудьте о безвозмездности", - отметил журналист.

Также стоит предположить, что фанаты вряд ли дождутся возвращения блога Маркл The Tig, где звезда публиковала любимые рецепты и делилась личными мыслями. Это касается и Instagram-аккаунта: несмотря на то, что экс-актриса являлась страстным пользователем соцсети, сейчас она считает ее "токсичным местом".

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