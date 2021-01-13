Вадим Иосуб: Цены вырастут не на все









По обсуждениям в соцсетях можно заметить, что белорусам свойственно ждать повышения цен на большую цифру, чем прибавка к налогу, и общего подорожания жизни. "Брестская газета" спросила об этом у известного экономиста, старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.





Он обращает внимание на то, что величина налогов изменилась все же точечно.





«У нас нет таких изменений налогов, которые бы затронули все цены. Если бы вырос НДС на все, это бы, безусловно, коснулось всех цен. Что касается лекарств, то поменялись льготные ставки: там, где было 0%, вводится 10%. На товары, на которые НДС вырос на 10%, соответственно, можно ожидать роста цен на те же 10%. Понятно, что у нас регулярно растут акцизы, в частности на сигареты, поэтому они подорожают. Если налог растет на фиксированную величину, цены на соответствующие услуги тоже вырастут. На товары и услуги, на которые не изменились налоги, соответственно, не надо ждать роста цен»





Самой сложной выглядит ситуация с медицинскими товарами – они будут дорожать в условиях пандемии, когда к тому же почти закрыты возможности покупать лекарства за границей. Мы предположили, что это ударит по пенсионерам и людям с хроническими болезнями, которые тратят на лекарства порядочную часть своего бюджета.





«Я сталкивался с оценкой, что медицинские товары – это приблизительно 5% в общей потребительской корзине, — комментирует Вадим Иосуб. – Соответственно, рост НДС на медицинские товары касается лишь 5% покупок среднего белоруса. Его увеличение на 10% приведет к удорожанию средней корзины на 0,5%. Для конкретных людей влияние будет разным. Кто-то абсолютно здоров и в аптеку вообще не ходит, кто-то сильно болен и всю свою зарплату отдает на аптеку».





Следующий вопрос, который нас интересует – стоит ли ждать массового ухода белорусского бизнеса в «тень».





Иосуб считает, что как налоги растут не всё и не для всех, то также и говорить о бизнесе в целом не приходится. Что касается сдачи квартир и другой недвижимости, то здесь «тень» была и так. Кто-то платил налоги, кто-то не платил. Оценить, сколько налогов платят, а сколько не платят, сложно – естественно, «тень» в статистику не попадает.





«Можно предположить, что какое-то увеличение неплатящих налоги будет. Но будет ли оно массовым – вопрос открытый.





Тут есть еще и другое течение – в связи с политическими событиями у достаточного количества как простых потребителей, к и тех, кто предоставляет услуги или что-то продает, есть желание меньше платить государству, причем не из каких-то меркантильных соображений, а в качестве общего лозунга. Есть условное выражение: «Чтобы наши налоги не шли на зарплату ОМОНу». Скорее всего, в малом бизнесе, в предпринимательстве в связи с этим идет процесс ухода в «тень», даже вне связи с ростом налогов. Вероятно, желание не платить налоги или платить их меньше будет продолжаться, но будет ли оно очень массовым – скорее нет».







