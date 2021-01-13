ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старый Новый год - в ночь с 13 на 14 января

13.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ночь с 13 на 14 января белорусы отметят старый Новый год. Праздник является неофициальным и связан с переходом от юлианского календаря — «старого стиля» — к григорианскому — «нового стиля». Какие обычаи и приметы связаны с этим праздником — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Традиции праздника

Раньше старый Новый год называли Щедрым вечером. В этот праздник подавали кутью с салом, в отличие от постного рождественского блюда. Все традиции при этом сохранялись: ее готовили ночью, с заговорами. Если кутья получалась, ее съедали, если нет — выливали в реку, чтобы она забрала с собой все неприятности.

К празднику готовили особые вареники с сюрпризом. То, что попадалось, предвещало судьбу на будущий год. Так, нитка означала предстоящую дорогу, монета — богатство, пуговица попадалась к обновкам, сахар — к сладкой жизни, перец — к острым ощущениям, фасоль предвещала пополнение в семействе, а мука — мучения.



Пекли на старый Новый год пироги, блины и угощали всех, кто приходил в дом.

Наутро люди сжигали снопы, которые называли «дидухи», и прыгали через костер. Так можно было очистить себя от влияния нечистой силы.

Люди мирились, сглаживали конфликты и просили прощения, в котором запрещалось отказывать в этот день.

Незамужние девушки в канун старого Нового года ворожили на суженых и даже предсказывали погоду.

Приметы на старый Новый год

В этот праздник запрещалось давать деньги в долг. В противном случае в течение года придется ждать их нехватки. Зато получить деньги было хорошим знаком — год принесет прибыль и хорошее финансовое состояние.

Вечером 14 января стоило одеться в новую одежду, чтобы весь год хорошо выглядеть.

Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем счастливее будут следующие 365 дней.

В канун старого Нового года не ели рыбу и птицу — так счастье покинет дом. Не считали мелкие монеты — весь год будет безденежным.

Влюбленные пары в этот день женились. Верили, что те, кто заключит брак в этот праздник, проживут счастливую и богатую на приятные события жизнь.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 13 на 14 января белорусы отметят старый Новый год. Праздник является неофициальным и связан с переходом от юлианского календаря — «старого стиля» — к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фазель о встрече с Лукашенко: «Получилось немного глупо, мне самому неприятно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by