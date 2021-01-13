







Владимиру Непомнящих предъявлено еще одно обвинение





68-летнему гомельчанину помимо «угрозы насилия» в отношении прокурора (ст. 366 УК) теперь предъявлено обвинение в оскорблении данного лица (ст. 369 УК).





Адвокат Сергей Краснов прокомментировал, что никакой «конкретики» по новому делу нет. Непонятно, каким образом Непомнящих оскорбил прокурора Олесю Журавлеву.





На днях, к слову, от Владимира получил письмо его сосед. Активист написал: «Победа будет за свет и истину. Уйдет тьма, окутавшая Беларусь, ложь, подлость и мерзость — я в этом уверен!»





Напомним, Владимир Непомнящих содержится под стражей с 23 декабря. Он присутствовал на суде у Георгия Василенко, который на центральной площади заменил госфлаг на БЧБ. После вынесения приговора судьей в виде года «химии» активист якобы угрожал прокурору.