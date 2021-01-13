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Владимиру Непомнящих предъявлено еще одно обвинение

13.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшему сотруднику МВД, политическому активисту из Гомеля Владимиру Непомнящих предъявлено обвинение еще в одном преступлении. Сообщение адвоката передает «Радио Свобода».



Владимиру Непомнящих предъявлено еще одно обвинение

68-летнему гомельчанину помимо «угрозы насилия» в отношении прокурора (ст. 366 УК) теперь предъявлено обвинение в оскорблении данного лица (ст. 369 УК).

Адвокат Сергей Краснов прокомментировал, что никакой «конкретики» по новому делу нет. Непонятно, каким образом Непомнящих оскорбил прокурора Олесю Журавлеву.

На днях, к слову, от Владимира получил письмо его сосед. Активист написал: «Победа будет за свет и истину. Уйдет тьма, окутавшая Беларусь, ложь, подлость и мерзость — я в этом уверен!»

Напомним, Владимир Непомнящих содержится под стражей с 23 декабря. Он присутствовал на суде у Георгия Василенко, который на центральной площади заменил госфлаг на БЧБ. После вынесения приговора судьей в виде года «химии» активист якобы угрожал прокурору.
 
Теги: Гомель
 
 
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Бывшему сотруднику МВД, политическому активисту из Гомеля Владимиру Непомнящих предъявлено обвинение еще в одном преступлении. Сообщение адвоката...
 
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