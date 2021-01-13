|
В Уганде накануне выборов запретили социальные сети
Источник материала: Партизан
Телекоммуникационный регулятор Уганды разослал интернет-провайдерам указание - заблокировать доступ к социальным сетям на период президентских выборов. Oб этом сообщает Reuters.
В мониторинговом агентстве NetBlocks заявили: его данные показывают, что Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber и Google Play Store находятся в расширенном списке сайтов, недоступных основным операторам интернета в Уганде.
Отмечается, что 11 января компания Facebook заявила об удалении ряда учетных записей, якобы связанных с министерством информации Уганды. Эти страницы, как считается, использовались для искусственного накручивания популярности провластных сообщений.
Читайте также: Facebook заблокировал страницы чиновников Уганды накануне выборов
Источник Reuters в телекоммуникационном секторе Уганды предполагает, что запрет социальных сетей по инициативе правительства связан именно с удалением ряда проправительственных страниц в Фейсбуке.
В Уганде 14 января состоятся президентские выборы, на которых действующий президент Йовери Мусевени соревнуется с оппозиционным политиком Бобби Вайном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телекоммуникационный регулятор Уганды разослал интернет-провайдерам указание - заблокировать доступ к социальным сетям на период президентских выборов. Oб этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)