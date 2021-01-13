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В Уганде накануне выборов запретили социальные сети

13.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телекоммуникационный регулятор Уганды разослал интернет-провайдерам указание - заблокировать доступ к социальным сетям на период президентских выборов. Oб этом сообщает Reuters.



В мониторинговом агентстве NetBlocks заявили: его данные показывают, что Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber и Google Play Store находятся в расширенном списке сайтов, недоступных основным операторам интернета в Уганде.

Отмечается, что 11 января компания Facebook заявила об удалении ряда учетных записей, якобы связанных с министерством информации Уганды. Эти страницы, как считается, использовались для искусственного накручивания популярности провластных сообщений.

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Источник Reuters в телекоммуникационном секторе Уганды предполагает, что запрет социальных сетей по инициативе правительства связан именно с удалением ряда проправительственных страниц в Фейсбуке.

В Уганде 14 января состоятся президентские выборы, на которых действующий президент Йовери Мусевени соревнуется с оппозиционным политиком Бобби Вайном.
 
 
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Телекоммуникационный регулятор Уганды разослал интернет-провайдерам указание - заблокировать доступ к социальным сетям на период президентских выборов. Oб этом...
 
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