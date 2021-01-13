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В Гомеле на месте сгоревшей «Провинции» предлагают построить ТЦ с кафе на крыше

13.01.2021 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на месте сгоревшего кафе «Провинция» хотят построить трехэтажное здание в стекле и керамограните с открытой крышей, сообщает городской журнал «Белка».


Такое решение предлагает предприниматель Тамара Широких.

В результате реконструкции планируют сохранить большую часть несущих конструкций существующего здания. При этом оно вырастет до трех этажей с вентфасадом из металлических кассет и керамогранита и витражами из прозрачного стекла различных оттенков. Фишкой реконструируемого объекта специалисты районной администрации назвали эксплуатируемую кровлю над вторым этажом, где можно организовать кафе или обзорную площадку.

Заказчик обязуется благоустроить и озеленить свою территорию, а также обустроить парковку.


Пока же администрация Советского района объявила общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции. Оно пройдет с 25 января по 18 февраля. Предложения и замечания можно направлять на e-mail: arhitektor@sovadmin.gov.by или почтой: 246 027, Гомель, Речицкий проспект, 6, кабинеты 405, 410. Здесь же, в здании районной администрации на четвертом этаже, с 25 января по 8 февраля разместят выставочные материалы о проекте.

Публичная презентация проекта и встреча с заказчиком запланированы на 2 февраля в 11.30 в актовом зале администрации района.

 
Теги: Гомель
 
 
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Публичная презентация проекта и встреча с заказчиком запланированы на 2 февраля.
 
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