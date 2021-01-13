Гаджеты, которые белорусы потеряли за последние 30 лет

Источник материала: Tut.by

Если собрать все гаджеты, которые только в XXI веке попали на свалку истории, то можно составить целую энциклопедию. Некоторые продержались дольше, некоторые прогресс снес за несколько лет, но каждый из них оставил свой след в памяти людей, в том числе и белорусов. В этом материале вспоминаем о том, какие гаджеты и технологии мы потеряли всего лишь за последние несколько десятков лет.

Кассеты, видеокассеты и магнитофоны

В то время как цивилизованный мир потихоньку переходил на СD, в начале и середине 90-х основным источником музыки для белорусов были аудиокассеты.



Фото: binkl.by

И это неудивительно: они были относительно дешевыми, а еще на кассеты помещалось гораздо больше музыки. В то время как стандартный CD вмещал максимум 74 минуты, кассеты могли все 180.

Важным плюсом было и то, что они были с возможностью многократной перезаписи (никто не считал, сколько раз это можно было сделать). Взял кассету у друга, купил в ларьке пустую — и вот, с помощью обычного двухкассетника, у тебя уже есть копия. Лицензионная музыка, права исполнителей? Не, не слышали.



Двухкассетник JVC. Фото: drive2.ru

Для тех, кому нужно было качество получше, существовали звукозаписывающие точки. В них бородатые дяди копировали нужные вам альбомы на кассеты на более-менее хорошей аппаратуре со своего набора грампластинок и кассет из большого каталога. Это было недорого и удобно, так как в обычных музыкальных ларьках, как правило, продавали лишь популярные на тот момент альбомы или просто сборники лучших песен.

Были в кассетах, конечно же, и минусы. Например, там нельзя было сразу включить нужную песню с нужной отметки — требовалась перемотка пленки. Но самое отвратительное — когда магнитофон начинал ее «жевать». Никто не сможет посчитать, сколько нервов, кассет и любимых песен было затянуто в недра этой аудиотехники в те годы.



Фото: mk90.net

В конце 90-х аудиокассеты какое-то время просуществовали параллельно с компакт-дисками, но появление недорогих CD-проигрывателей, удешевление самих болванок и популяризация формата MP3 окончательно похоронили их вместе с магнитофонами.

С видеокассетами у нас была похожая история. Они получили широкое распространение в начале и середине 90-х, но только не были такими дешевыми, как их аудиоаналоги, а качество часто оставляло желать лучшего.





Это касалось как звука, так и картинки. Из-за постоянной перезаписи изображение «мылилось», а гнусавый и зачастую не совсем точный одноголосый перевод и вовсе стал приметой того времени. И если качество картинки еще можно было как-то улучшить, почистив воспроизводящую головку спиртом, то перевод — никак.

Одна из лучших шуток, демонстрирующая суть дубляжа фильмов тех времен, — это перевод кусочка «Форреста Гампа» с помощью компьютерного переводчика:

Тогда же, в 90-х, появилось понятие «лицензионные видеокассеты». Они продавались в обложке, с хорошим качеством картинки и дубляжом. Однако часто это были все-таки просто хорошие пиратские копии.

Как и в аудиокассетах, к нужному моменту приходилось мотать пленку, а дурным тоном было отдать товарищу кассету, не перемотанную на начало.





В начале 2000-х видеокассеты были сметены с полок DVD — диски предлагали и лучшее качество, и большую емкость и при этом занимали гораздо меньше места.

Дискеты

Основным способом передачи информации с компьютера на компьютер в 90-х были дискеты размером 5,25 и 3,5 дюйма. Особенно популярным у нас в это время был компактный 3,5-дюймовый вариант. Такие дискеты вмещали 1,44 МБ информации (на самом деле 1,38) и стоили относительно недорого.





На них передавали документы и программы (бывало, и с вирусами), если файл был большим, он разбивался архиватором или другой программой на части и записывался на несколько дискет.

Кроме того, маленькая емкость приводила к тому, что для установки некоторых программ и операционных систем требовался целый комплект дискет. К примеру, для MS DOS 6.22 нужны были 3 дискеты, оригинальной Windows 95 — 15.





Нужно переписать песни? Тогда было проще достать из компьютера жесткий диск и прийти с ним к другу (отдельный танец с бубном).

Главной проблемой была ненадежность этого носителя информации. До сих пор не могу забыть слезы студентки, которая пришла в компьютерный клуб, чтобы распечатать свой диплом. Он был сохранен только на одной дискете, а та, погрузившись в дисковод, лишь беспомощно стучала и выдавала ошибку чтения.

В самом конце 90-х и в начале 2000-х к всеобщей радости на смену дискетам пришли быстрые и гораздо более вместительные флешки. У меня в 2000-м появился вариант на 32 (!) МБ. В комплекте с ней шел microCD с драйверами (Windows 98 флешку не «видела») и удлинитель — так как на тот момент USB-выходы, как правило, располагались лишь сзади системного блока и тянуться к ним было неудобно.

Интересно, что дискеты оставили после себя атавизмы, которые существуют до сих пор. Например, в Windows-компьютерах жесткие диски начинаются с буквы «С», так как «А» и «B» зарезервированы для дисководов (но вы можете снять резерв), а в некоторых программах, в том числе в Word и Excel, значок сохранения — та самая 3,5-дюймовая дискета.

Пейджеры

Сотовая связь появилась в Беларуси лишь в 1995 году с запуском сети «Белсел», однако дороговизна аппаратов, слабое покрытие и огромная абонентская плата делали ее недоступной для большинства людей вплоть до появления velcom и МТС.

Поэтому самым распространенным видом связи вне дома у нас в стране были таксофоны и узлы связи (c душными деревянными кабинками в ряд), а во второй половине 90-х — еще и пейджеры.





Маленькие коробочки с небольшим экраном крепились к поясу и уведомляли своего владельца о входящих сообщениях. Связь была односторонней — чтобы ответить, приходилось искать телефон или таксофон.

В Беларуси существовало несколько пейджинговых компаний, у каждой из них был свой телефон. Поэтому, чтобы отправить сообщение, следовало знать и этот номер, и номер самого абонента.

Дозвонившись оператору, вы надиктовывали текст и добавляли подпись, чтобы абонент понял, от кого сообщение. С этим была связана одна из шуток того времени про «подпись: Дима» (попробуйте прочитать быстро).

В Беларуси на излете короткого времени популярности пейджеров наряду с простыми моделями появились более продвинутые, на экране которых, например, помещалось несколько строк информации. Популярность пейджеров не угасла с появлением в 1999 году GSM-оператора velcom — они по-прежнему были намного дешевле сотовых телефонов (в среднем стоили 20−30 долларов), пусть и не были такими удобными. Кроме того, рынок б/у устройств был хорошо развит — пейджеры просто продавались со своим номером.





А вот приход МТС в 2002 году с их супердешевыми на тот момент 30 рублями за минуту внутри сети и появление на рынке относительно недорогих трубок сделал свое черное дело для пейджинга — спустя непродолжительное время этими устройствами практически полностью перестали пользоваться.

Dial-up модемы

Беларусь довольно долго вступала в эру доступного широким массам интернета, в том числе из-за невысокого распространения у нас компьютеров, которые в первой половине 90-х стояли дома лишь у гиков и обеспеченных людей.

Во второй половине 90-х домашние компьютеры уже начали широко распространяться в Беларуси, но интернет в них был редким гостем вплоть до 1 февраля 1999 года, когда появился беспарольный доступ — сначала по минскому номеру 209−26−62, а потом и по легендарному 8−600−100.

Для того, чтобы «дозвониться» в Сеть, требовался dial-up модем, который использовал существующую дома телефонную линию. И звук дозвона до сих вызывает приступы ностальгии у интернет-пользователей 1990−2000-х:

Беспарольный доступ был заметно удобнее «интернета по карточкам» (как минимум их не нужно было покупать и следить, чтобы они не закончились в неподходящий момент), хоть и не всегда дешевле.

Самые быстрые модемы обеспечивали скорость до 56 кбит/с, однако приблизиться к ней могли лишь счастливчики с хорошей телефонной линией. Что такое 56 кбит/с? Это значит, что для скачивания файла (например, песни) объемом 10 мегабайт вам понадобится более 24 минут. Это при идеальных условиях. Но, увы, у большинства скорость держалась примерно в районе 25−40 кбит/с.



Внутренний dial-up модем. Снаружи — порты для телефонной линии

К этому можно добавить разрывы соединений и невозможность докачки в «стандартном» Internet Explorer (с замиранием сердца пользователи смотрели на последние проценты загрузки больших файлов).

Кстати, такими условиями объясняется популярность у нас в конце 90-х и начале 2000-х браузера Opera, который гораздо лучше справлялся с плохим интернетом и поддерживал докачку файлов.

В копилку неудобств можно добавить и то, что телефонная линия во время выхода в интернет была занята, а расценки на поминутный доступ, особенно в прайм-тайм, были немалыми.

Тем не менее возможность выхода в Сеть с помощью dial-up модема просуществовала в Беларуси вплоть до 1 февраля 2017 года . К этому времени успела устареть следующая технология домашнего выхода в интернет — ADSL, однако это уже совсем другая история.