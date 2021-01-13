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В минувшем году Geely продала в России рекордное количество автомобилей

13.01.2021 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам 2020 года официальными дилерами Geely в России было реализовано 15 475 автомобилей. Несмотря на пандемию, по сравнению с 2019 годом объем продаж марки вырос на 61,2%, сообщает пресс-служба производителя.


Бестселлером по-прежнему остается кроссовер Atlas, который выбрали 7311 покупателей. Модель ценят за обилие спецификаций, богатое оснащение и широкий спектр умной электроники. Стоит отметить, что за четыре года присутствия на мировом рынке Atlas обрел свыше миллиона новых владельцев. Второе место закрепил за собой компактный кроссовер Coolray, которому отдали предпочтение 5634 человек.


В Geely рассчитывают, что продажи марки в соседней стране будут расти и дальше. Не последнюю роль сыграет запуск совершенно новых моделей, в их числе — кросс-купе Tugella. Новинка за пять дней после вывода на российский рынок обрела более 100 владельцев, всего же за декабрь 2020 года было продано 260 автомобилей.

 
 
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По итогам 2020 года официальными дилерами Geely в России было реализовано 15 475 автомобилей. Несмотря на пандемию, по сравнению с 2019 годом объем продаж марки вырос на...
 
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