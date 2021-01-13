В минувшем году Geely продала в России рекордное количество автомобилей

Источник материала: Tut.by

По итогам 2020 года официальными дилерами Geely в России было реализовано 15 475 автомобилей. Несмотря на пандемию, по сравнению с 2019 годом объем продаж марки вырос на 61,2%, сообщает пресс-служба производителя.





Бестселлером по-прежнему остается кроссовер Atlas, который выбрали 7311 покупателей. Модель ценят за обилие спецификаций, богатое оснащение и широкий спектр умной электроники. Стоит отметить, что за четыре года присутствия на мировом рынке Atlas обрел свыше миллиона новых владельцев. Второе место закрепил за собой компактный кроссовер Coolray , которому отдали предпочтение 5634 человек.





В Geely рассчитывают, что продажи марки в соседней стране будут расти и дальше. Не последнюю роль сыграет запуск совершенно новых моделей, в их числе — кросс-купе Tugella . Новинка за пять дней после вывода на российский рынок обрела более 100 владельцев, всего же за декабрь 2020 года было продано 260 автомобилей.