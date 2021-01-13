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Умер актер Денис Карасев

13.01.2021 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Москве скончался советский и российский актер театра и кино Денис Карасев. Ему было 57 лет.

Умер актер Денис Карасев

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прибывшие медики не смогли помочь актеру, пишет ren.tv.

Карасев играл на сценах Театра имени Владимира Маяковского и Ленкома.

Он снялся в более чем полусотне фильмов и сериалов, среди каких «Я — кукла», «Крот 2», «Марш Турецкого 3», «Мужская работа 2», «Черемушки», «Каменская 3», «Богиня прайм-тайма», «Звезда эпохи», «В круге первом», «Сволочи», «Адмиралъ», «Не отрекаются любя…», «Хиромант 2», «Мы из будущего 2», «Легенда».

На прошлой неделе сообщалось о смерти народного артиста России Валерия Хлевинского.

 
 
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В Москве скончался советский и российский актер театра и кино Денис Карасев. Ему было 57 лет.
 
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