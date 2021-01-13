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Цены на нефть продолжают стремиться ввысь
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.
Согласно данным электронных торгов на 08:25, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
Последний раз на таких позициях эти марки торговались в феврале прошлого года.
Эксперты отмечают, что на цены влияние оказали данные Американского института нефти о снижении запасов сырья в США. Согласно им, запасы нефти в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 5,82 млн баррелей (прогноз находился на уровне 2,7 млн).
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Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.
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