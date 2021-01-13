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Вторую попытку импичмента Дональда Трампа инициирует Палате представителей США
Источник материала: ОНТ
Режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Сегодня Палата представителей американского Конгресса намерена начать процедуру импичмента Дональда Трампа.
Демократы обвиняют его в подстрекательстве к мятежу. Однако только импичмента мало для отстранения от власти президента США. Нужно отдельное разбирательство в Сенате, и даже если оно начнется, решение принимается двумя третями голосов в верхней Палате. На фоне политического кризиса в США ФБР предупреждает о возможных вооруженных протестах в столицах всех американских штатов и Вашингтоне. Дональд Трамп распорядился направить дополнительные федеральные силы, чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией Джо Байдена.
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Режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Сегодня Палата представителей американского Конгресса намерена начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы...
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