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Вторую попытку импичмента Дональда Трампа инициирует Палате представителей США

13.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вторую попытку импичмента Дональда Трампа инициирует Палате представителей США

Режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Сегодня Палата представителей американского Конгресса намерена начать процедуру импичмента Дональда Трампа.

Демократы обвиняют его в подстрекательстве к мятежу. Однако только импичмента мало для отстранения от власти президента США. Нужно отдельное разбирательство в Сенате, и даже если оно начнется, решение принимается двумя третями голосов в верхней Палате. На фоне политического кризиса в США ФБР предупреждает о возможных вооруженных протестах в столицах всех американских штатов и Вашингтоне. Дональд Трамп распорядился направить дополнительные федеральные силы, чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией Джо Байдена.

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Режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Сегодня Палата представителей американского Конгресса намерена начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы...
 
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