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Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай выросли почти в два раза

13.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай выросли почти в два раза

Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за прошлый год выросли почти в два раза.

Контакты и партнерские отношения установлены с 15 провинциями Поднебесной. Белорусская железная дорога предоставляет полный комплекс транспортно-логистических услуг. Продукция доставляется как до станций, так и автотранспортом в любую точку Китая.

В новом году создание комфортных условий для экспортных перевозок продолжится. Причём речь не только о китайском рынке.

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Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за прошлый год выросли почти в два раза. Контакты и партнерские отношения установлены с 15 провинциями...
 
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