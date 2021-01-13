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Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай выросли почти в два раза
Источник материала: ОНТ
Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за прошлый год выросли почти в два раза.
Контакты и партнерские отношения установлены с 15 провинциями Поднебесной. Белорусская железная дорога предоставляет полный комплекс транспортно-логистических услуг. Продукция доставляется как до станций, так и автотранспортом в любую точку Китая.
В новом году создание комфортных условий для экспортных перевозок продолжится. Причём речь не только о китайском рынке.
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Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за прошлый год выросли почти в два раза. Контакты и партнерские отношения установлены с 15 провинциями...
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