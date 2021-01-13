Прощание с митрополитом Филаретом пройдёт в Минске и Жировичах

Источник материала: ОНТ

Минске и Жировичах" class="one-news__figure-img">

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах. Уже сегодня в 16 часов тело почившего привезут в Свято-Духов кафедральный собор.

Церемония продлится до завтрашнего вечера, затем гроб доставят в Жировичский монастырь. Там, после пятничной панихиды состоится погребение. Напомним, митрополит Филарет ушёл из жизни накануне после продолжительной болезни, ему было 85.

Александр Лукашенко направил соболезнования всему белорусскому народу по случаю смерти митрополита Филарета.

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