Маленькая Примадонна! Посмотрите, как дочка Аллы Пугачевой на неё похожа

Источник материала: ОНТ

Лиза Галкина привлекла внимание прессы с самого рождения. И это не удивительно. Ведь она и её брат Гарри родились в звездной семье. Их биологические родители Алла Пугачева и Максим Галкин.

Выносила детей суррогатная мать, так как Примадонна была на это уже не способна, ведь мамой во второй раз она захотела стать в 65 лет. Максиму Галкину было 37, когда он стал отцом.





С самого рождения Лизу сравнивали со знаменитой мамой. И если в детстве их сходство только начинало быть заметным, то сегодня уже точно можно сказать, Лиза очень похожа на Аллу Пугачеву.

6-летняя Лиза Галкина активно появляется в СМИ. Своей красотой и непосредственностью малышка завоевала множество поклонников в социальных сетях.





Станет ли Лиза в будущем той, которая поёт, покажет время. Точно можно сказать одно - её жизнь всегда будет находится под пристальным наблюдением журналистов.









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