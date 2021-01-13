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Маленькая Примадонна! Посмотрите, как дочка Аллы Пугачевой на неё похожа

13.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маленькая Примадонна! Посмотрите, как дочка Аллы Пугачевой на неё похожа

Лиза Галкина привлекла внимание прессы с самого рождения. И это не удивительно. Ведь она и её брат Гарри родились в звездной семье. Их биологические родители Алла Пугачева и Максим Галкин. 

Выносила детей суррогатная мать, так как Примадонна была на это уже не способна, ведь мамой во второй раз она захотела стать в 65 лет.  Максиму Галкину было 37, когда он стал отцом. 


С самого рождения Лизу сравнивали со знаменитой мамой.  И если в детстве их сходство только начинало быть заметным, то сегодня уже точно можно сказать, Лиза очень похожа на Аллу Пугачеву.

6-летняя Лиза Галкина активно появляется в СМИ. Своей красотой и непосредственностью малышка завоевала множество поклонников в социальных сетях. 


Станет ли Лиза в будущем той, которая поёт, покажет время. Точно можно сказать одно - её жизнь всегда будет находится под пристальным наблюдением журналистов.



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Лиза Галкина привлекла внимание прессы с самого рождения. И это не удивительно. Ведь она и её брат Гарри родились в звездной семье. Их биологические родители Алла...
 
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