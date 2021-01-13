ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

20 редчайших исторических фото, которые вы точно не видели!

13.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

20 редчайших исторических фото, которые вы точно не видели!

Фотографии, которые точно нужно увидеть! Сделали для вас подборку редких архивных фото.


Джон Леннон и Йоко Оно в день своей свадьбы, 20 марта 1969 

Молодая цыганская пара, 1890-е годы

Мик Джаггер и Джерри Холл во Франции, 1996 

В 1931 году Мэри Смит зарабатывала шесть пенсов в неделю, стреляя горошиной в окна спящих рабочих в Лондоне

70-летняя Элизабет Арнольд, считающаяся единственной женщиной-кузнецом в Англии, подковывает лошадь, 1938 год

Элтон Джон, Диана Росс и Шер за кулисами на церемонии вручения премии «Грэмми», 1975 год

Рики и Ральф Лорен в 1964 году. Они женаты уже почти 55 лет.  

Замок графа Дракулы в Румынии, 1929 год

Ален Делон, Марианна Фейтфул и ее бойфренд Мик Джаггер в ресторане.
Париж, 1967 год

Костюм Санта-Клауса начала 1900-х годов

Мужчина с синдромом Дауна, который недавно вышел на пенсию после 32 лет работы в McDonalds 

Принц Чарльз наблюдает, как королева Елизавета помогает принцессе Анне забраться в окно замка, 1952 год


Инуит греет ноги своей жене в Гренландии, 1890-е годы

Транспортировка бревен в Северном Мичигане, 1908 год

Катание на роликовых коньках, 1909 год

 

Девочка сиу с куклой, 1890 год

Официантка на роликовых коньках в 1940-50-х годах


Шахтерская лошадь позирует на камеру с коллегами 

Селфи военного времени,1940-е годы


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотографии, которые точно нужно увидеть! Сделали для вас подборку редких архивных фото. Джон Леннон и Йоко Оно в день своей свадьбы, 20 марта 1969  Молодая цыганская...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле на месте сгоревшей «Провинции» предлагают построить ТЦ с кафе на крыше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by