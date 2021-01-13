20 редчайших исторических фото, которые вы точно не видели!

Источник материала: ОНТ

Фотографии, которые точно нужно увидеть! Сделали для вас подборку редких архивных фото.



Джон Леннон и Йоко Оно в день своей свадьбы, 20 марта 1969

Молодая цыганская пара, 1890-е годы

Мик Джаггер и Джерри Холл во Франции, 1996

В 1931 году Мэри Смит зарабатывала шесть пенсов в неделю, стреляя горошиной в окна спящих рабочих в Лондоне

70-летняя Элизабет Арнольд, считающаяся единственной женщиной-кузнецом в Англии, подковывает лошадь, 1938 год

Элтон Джон, Диана Росс и Шер за кулисами на церемонии вручения премии «Грэмми», 1975 год

Рики и Ральф Лорен в 1964 году. Они женаты уже почти 55 лет.

Замок графа Дракулы в Румынии, 1929 год

Ален Делон, Марианна Фейтфул и ее бойфренд Мик Джаггер в ресторане.

Париж, 1967 год

Костюм Санта-Клауса начала 1900-х годов

Мужчина с синдромом Дауна, который недавно вышел на пенсию после 32 лет работы в McDonalds

Принц Чарльз наблюдает, как королева Елизавета помогает принцессе Анне забраться в окно замка, 1952 год





Инуит греет ноги своей жене в Гренландии, 1890-е годы

Транспортировка бревен в Северном Мичигане, 1908 год

Катание на роликовых коньках, 1909 год

Девочка сиу с куклой, 1890 год

Официантка на роликовых коньках в 1940-50-х годах





Шахтерская лошадь позирует на камеру с коллегами

Селфи военного времени,1940-е годы





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