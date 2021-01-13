Разработчики шутера Wolfenstein выпустят игру про Индиану Джонса (видео)

Источник материала: Onliner

Издатель Bethesda объявил о создании новой игры во вселенной «Индианы Джонса». Разработкой проекта занята студия MachineGames, которая выпустила две части боевика Wolfenstein.

Исполнительным продюсером игры стал Тодд Говард, директор Bethesda и один из главных людей в культовых сериях Fallout и The Elder Scrolls. В анонсе сказано, что Говард — давний поклонник фильмов об Индиане Джонсе и он более десяти лет хотел заняться игрой в этой вселенной.

Игра будет базироваться на полностью оригинальном сюжете, события произойдут «на вершине карьеры известного искателя приключений». Пока что Bethesda выпустила лишь тизер игры: