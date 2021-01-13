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Разработчики шутера Wolfenstein выпустят игру про Индиану Джонса (видео)
Источник материала: Onliner
Издатель Bethesda
Исполнительным продюсером игры стал Тодд Говард, директор Bethesda и один из главных людей в культовых сериях Fallout и The Elder Scrolls. В анонсе сказано, что Говард — давний поклонник фильмов об Индиане Джонсе и он более десяти лет хотел заняться игрой в этой вселенной.
Игра будет базироваться на полностью оригинальном сюжете, события произойдут «на вершине карьеры известного искателя приключений». Пока что Bethesda выпустила лишь тизер игры:
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
2020 г, экшен, шутер, приключения, одиночная игра, с 18 лет
2014 г, экшен, шутер, приключения, одиночная игра, мультиплеер, с 18 лет
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