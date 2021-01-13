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Серьезная авария на трассе Р28: автоцистерна пробила ограждение и опрокинулась на встречной полосе

13.01.2021 09:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первым об аварии в чат-бот Onliner сообщил наш читатель. «Около полуночи серьезная авария случилась в Ратомке, на трассе Минск — Молодечно. Перевернулась цистерна, перекрыла все полосы. Оперативные службы перекрыли движение в направлении города», — рассказал он.

По словам читателя, поток автомобилей был перенаправлен в объезд места ДТП, через Ратомку.

«До приезда служб водители у обочины задолго до места происшествия останавливали машины на скоростной трассе, размахивая знаками аварийного остановки», — добавил он.

Серьезная авария на трассе Р28: автоцистерна пробила ограждение и опрокинулась на встречной полосе

Обстоятельства произошедшего сообщили в МВД: «Вчера в 23:40 водитель большегрузного автомобиля, двигаясь по автодороге Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь) со стороны Минска, не учел дорожные условия, состояние перевозимого груза. Он допустил неуправляемый занос транспортного средства, в результате чего совершил наезд на металлическое ограждение и выехал на полосу встречного движения, где опрокинулся. В ДТП пострадавших нет. Автомобиль перевозил 21 тонну смолы, около 300 литров вылилось на проезжую часть».

В ГАИ Минской области сообщили, что к настоящему моменту движение на трассе полностью восстановлено.

Серьезная авария на трассе Р28: автоцистерна пробила ограждение и опрокинулась на встречной полосе
Серьезная авария на трассе Р28: автоцистерна пробила ограждение и опрокинулась на встречной полосе
Серьезная авария на трассе Р28: автоцистерна пробила ограждение и опрокинулась на встречной полосе



 
Теги: Минск
 
 
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Первым об аварии в чат-бот Onliner сообщил наш читатель. «Около полуночи серьезная авария случилась в Ратомке, на трассе Минск — Молодечно. Перевернулась цистерна,...
 
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