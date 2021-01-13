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Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!
13.01.2021 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Беспрецедентная акция для всех новых клиентов
Размещаете рекламу в любой из этих систем?
Перенесите биллинг в Webcom Pay и получите +21% к суммам пополнения в январе по промо-коду PAY21. После завершения акции все клиенты, присоединившиеся к Webcom Pay в январе, получают специальные индивидуальные условия сотрудничества. Пожалуй, лучшие на рынке.
Акция распространяется на всех новых клиентов. Вы можете зачислить деньги на любую из перечисленных систем и сразу получить на счет +21% к суммам пополнения.
Как это работает:
К примеру: вы оплачиваете счет на 1000 белорусских рублей плюс НДС — на аккаунт сразу зачисляется 1210 рублей.
Расходовать средства можно в любом комфортном для вас режиме: как сразу, так и растянуть на несколько месяцев. Деньги не сгорают, акция не привязана к скорости открутки бюджета. Но с другими акциями не суммируется.
Кроме того, каждый клиент получает доступ к набору привилегий от Webcom Pay, которые помогут расходовать рекламный бюджет еще более эффективно.
Выжмите из digital больше в 2021 году! Webcom Pay предоставляет для этого все возможности.
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Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!
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