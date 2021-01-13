Источник материала: ProBusiness





Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay !

Размещаете рекламу в любой из этих систем?





Перенесите биллинг в Webcom Pay и получите +21% к суммам пополнения в январе по промо-коду PAY21. После завершения акции все клиенты, присоединившиеся к Webcom Pay в январе, получают специальные индивидуальные условия сотрудничества. Пожалуй, лучшие на рынке.





Акция распространяется на всех новых клиентов. Вы можете зачислить деньги на любую из перечисленных систем и сразу получить на счет +21% к суммам пополнения.

Как это работает:

Оставляете заявку на Webcom Pay, указав промо-код PAY21. Менеджер консультирует вас по условиям, открывает доступ к Личному кабинету, помогает с созданием аккаунтов и переносом рекламных кампаний. Вы самостоятельно определяете сумму пополнения и рекламные системы, на которые нужно зачислить средства. Акция действует, даже если вы зачисляете деньги только на одну систему из списка выше. Генерируете счет в сервисе и оплачиваете его. Не более чем за 15 минут средства зачисляются на рекламные аккаунты. 21% добавляется к сумме в момент зачисления.

К примеру: вы оплачиваете счет на 1000 белорусских рублей плюс НДС — на аккаунт сразу зачисляется 1210 рублей.

Расходовать средства можно в любом комфортном для вас режиме: как сразу, так и растянуть на несколько месяцев. Деньги не сгорают, акция не привязана к скорости открутки бюджета. Но с другими акциями не суммируется.





Кроме того, каждый клиент получает доступ к набору привилегий от Webcom Pay, которые помогут расходовать рекламный бюджет еще более эффективно.

Колл-трекинг для более детальной аналитики.

Проверка надежности контрагентов.

Доступ к сервису Wi-Fi-аналитики для сбора MAC-адресов в офлайн-точках.

Бесплатное обучение профессиональной настройке контекстной и таргетированной рекламы.

Доступ к библиотеке видео-материалов по digital-маркетингу, накопленных нами за 5 лет.

Экспертная оценка сайта, рынка и конкурентов, их digital-активностей.

Высокий уровень сервиса и удобный личный кабинет с возможностью самостоятельного выставления счетов и распределения средств на аккаунты, а также полным пакетом документов для бухгалтерии.





Выжмите из digital больше в 2021 году! Webcom Pay предоставляет для этого все возможности.