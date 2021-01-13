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Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!

13.01.2021 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!

Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!

Размещаете рекламу в любой из этих систем?

Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!

Перенесите биллинг в Webcom Pay и получите +21% к суммам пополнения в январе по промо-коду PAY21. После завершения акции все клиенты, присоединившиеся к Webcom Pay в январе, получают специальные индивидуальные условия сотрудничества. Пожалуй, лучшие на рынке.

Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!

Акция распространяется на всех новых клиентов. Вы можете зачислить деньги на любую из перечисленных систем и сразу получить на счет +21% к суммам пополнения.

Как это работает:

  1. Оставляете заявку на Webcom Pay, указав промо-код PAY21.

  2. Менеджер консультирует вас по условиям, открывает доступ к Личному кабинету, помогает с созданием аккаунтов и переносом рекламных кампаний.

  3. Вы самостоятельно определяете сумму пополнения и рекламные системы, на которые нужно зачислить средства. Акция действует, даже если вы зачисляете деньги только на одну систему из списка выше.

  4. Генерируете счет в сервисе и оплачиваете его.

  5. Не более чем за 15 минут средства зачисляются на рекламные аккаунты. 21% добавляется к сумме в момент зачисления.

К примеру: вы оплачиваете счет на 1000 белорусских рублей плюс НДС — на аккаунт сразу зачисляется 1210 рублей.

Расходовать средства можно в любом комфортном для вас режиме: как сразу, так и растянуть на несколько месяцев. Деньги не сгорают, акция не привязана к скорости открутки бюджета. Но с другими акциями не суммируется.

Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!

Кроме того, каждый клиент получает доступ к набору привилегий от Webcom Pay, которые помогут расходовать рекламный бюджет еще более эффективно.

  • Колл-трекинг для более детальной аналитики.

  • Проверка надежности контрагентов.

  • Доступ к сервису Wi-Fi-аналитики для сбора MAC-адресов в офлайн-точках.

  • Бесплатное обучение профессиональной настройке контекстной и таргетированной рекламы.

  • Доступ к библиотеке видео-материалов по digital-маркетингу, накопленных нами за 5 лет.

  • Экспертная оценка сайта, рынка и конкурентов, их digital-активностей.

  • Высокий уровень сервиса и удобный личный кабинет с возможностью самостоятельного выставления счетов и распределения средств на аккаунты, а также полным пакетом документов для бухгалтерии.

Беспрецедентная акция для всех новых клиентов Webcom Pay!

Выжмите из digital больше в 2021 году! Webcom Pay предоставляет для этого все возможности.

 
 
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