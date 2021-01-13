Зачем верхушка белорусского бизнеса идет в «почетные консулы»

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси работают более трех десятков почетных консулов зарубежных стран. Официально это не дипломатическая работа. Но определённые преференции такое звание дает, сообщает Еврорадио .





Александр Мошенский, Александр Шакутин и Александр Зайцев тоже входят в число почётных консулов

Поэтому среди «почетных консулов» можно найти немало представителей верхушки белорусского бизнеса.

Рассказываем, какой бизнесмен представляет какую страну и на какие «плюшки» он за это может рассчитывать.

Почетный консул — это «свадебный генерал»?

Не совсем. Почётные консулы не занимаются вопросами гражданства и виз, хотя могут выполнять и некоторые функции «обычных» консулов: организовывать мероприятия, легализовывать документы, помогать попавшим в тяжёлую ситуацию гражданам своей страны.

Но главная цель их работы — содействие развитию отношений между странами.

По Венской конвенции, почётный консул обладает определёнными иммунитетами и гарантиями. Например, за деятельность в этой роли человек не может быть привлечён к административной или судебной ответственности. Правда, защиты на время выполнения других функций (например, бизнеса) нет.

Зато есть освобождение консульских помещений от налогов и сборов. Также почётные консулы получают консульские карточки в МИД и имеют право на дипломатические номера для служебных машин.

Это всё — «плюшки» в стране пребывания. Есть определенные возможности и в стране, назначающей почётного консула. Они никак не регламентированы, но человеку с таким званием легче встретиться с высокопоставленными чиновниками или топовыми бизнесменами. Развитие двусторонней торговли — одна из целей этого института, поэтому придраться не к чему.

Венский вальс

Один из самых опытных и успешных на консульском поприще бизнесменов — Сергей Костюченко, почётный консул Австрии в Беларуси. Уже тридцать лет он возглавляет правление Приорбанка, большая часть которого принадлежит австрийской Raiffeisen Group.

Почётное консульство Австрии расположено по тому же адресу, что и офис Приорбанка. Костюченко часто участвует в мероприятиях с австрийскими бизнесменами и чиновниками. Например, он был на открытии нового офиса посольства Австрии в Минске, а перед прибытием туда главы австрийского МИДа лично чистил красную дорожку от снега.

Далёким от белорусских властей Костюченко тоже не назовёшь: главой наблюдательного совета Приорбанка в своё время был Владимир Семашко, а одним из акционеров — некогда всесильный Владимир Пефтиев, которого в прессе называли одним из «кошельков режима».

В прошлом десятилетии Австрия последовательно высказывалась за отмену санкций, под которыми белорусские чиновники и бизнесмены оказались после президентских выборов 2010 года. Один из немногих заграничных визитов Лукашенко того времени был в Вену. Но отношения закончилась августом 2020-го.

Суровые исландские парни

Еще один видный почетный консул — владелец «Санта Бремор» Александр Мошенский. Он представляет в Беларуси Исландию. Казалось бы, какой может быть интерес от работы со страной, где жителей не намного больше, чем в Бресте? Но тут всё просто: Мошенский активно закупает именно исландскую рыбу и морепродукты.

По данным за 2019-й, Беларусь закупила в Исландии рыбы на $38 млн. Именно глубокими связями Мошенского с Исландией некоторые объясняют то, что в последний момент его фамилию вычеркнули из практически утверждённого «третьего пакета» санкций Евросоюза.

Ещё один руководитель «Санта Бремор» — директор Сергей Недбайлов — является почётным консулом, казалось бы, нерыбной страны: Венгрии. Но сам он признавался, что получил выгоду от такой «подработки»: участвовал в организованной венгерским посольством встрече с бизнесменами в Будапеште.

Это помогло заключить договор с крупным британским ретейлером Tesco, работающим в том числе в Венгрии и Чехии.

К слову, Венгрия тоже всегда была против санкций и старалась активно дружить с Беларусью.

Золото, бриллианты и крепкая дружба

Владелец «Амкодора» Александр Шакутин — почётный консул Бангладеш. Что его связывает с этой страной, помимо центра сборки сельхозтехники, неизвестно. Вероятно, всё дело только в этом бизнесе. Например, последние переговоры «Амкодора» и властей Бангладеш — на поставки техники на 117 миллионов рублей. Кроме того, один из давних бизнес-партнёров Шакутина, непалец Упендра Махато, долгое время был в Беларуси почётным консулом соседнего с Бангладеш Непала.

Посмотрим на другую часть света. Например, почётным консулом Гватемалы является Виталий Бондарик. Если это имя вам ни о чем не говорит, поясняем: это глава собрания акционеров «Белзарубежстроя», крупнейшей белорусской компании, которая занимается строительными контрактами в других странах — прежде всего в Латинской Америке. Одновременно заместитель гендиректора того же «Белзарубежстроя» Виктор Атрощик является почётным консулом Эквадора.

Руководитель ЗАО «Патио» (сеть «Пятый элемент») Андрей Балабин является почётным консулом Чили. Что связывает его с этой страной, неизвестно. Но есть занимательная деталь из биографии: Балабин когда-то работал в Управделами Лукашенко, а у этой структуры вполне очевидные интересы в странах «дальней дуги».

Неплохо быть и почётным консулом какой-нибудь африканской страны. Об этом вам могли бы сказать Александр Зингман и Александр Зайцев. Имена обоих могут быть незнакомы большинству, но бизнесмены они интересные, близко связанные с главой Управления делами Лукашенко Виктором Шейманом. Страны для “почётного консульства” они, похоже, подбирали себе по алфавиту: Зингман является почётным консулом Зимбабве, Зайцев — Замбии.

Но это деление условно: у обоих бизнесменов серьёзные интересы в этих двух странах, да и в целом в Африке. Основной упор — поставка техники, как для сельского хозяйства (здесь активен Зингман), так и для добычи алмазов (этим занимается «Сохра» Зайцева).

Зингман в белорусском медиаполе отсутствует, зато африканские СМИ называют его «успешным бизнесменом» и «советником помощника президента Беларуси». Правда, отношение к нему тоже неоднозначное: информация о достаточно тесном общении Зингмана с президентом Замбии вызвала серьёзную критику в адрес последнего.

Республику Конго в Беларуси представляет украинско-белорусский бизнесмен Артур Гранц, который является совладельцем сети ювелирных магазинов. Однако точно сказать, связано ли его «консульство» с количеством золота и бриллиантов в этой стране, нельзя.

Собиравший с Лукашенко несколько раз арбузы бизнесмен Сергей Тетерин является почётным консулом Грузии — причём само консульство он открыл в деревне Александрия. Возможно, здесь речь идёт больше не о делах, а о крепкой дружбе: информации о бизнес-проектах Тетерина с Грузией нет.

В списке почётных консулов есть и другие бизнесмены — правда, менее интересные в контексте возможных связей с белорусскими властями.

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