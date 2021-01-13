Экс-посол Лещеня: Как власть нарушила порядок избрания делегатов на Всебелорусское собрание

Источник материала: Салiдарнасць

Дипломат подробно описывает механизм выдвижения участников – в духе тайной инаугурации.





— Организационным документом, который определяет порядок избрания участников очередного Всебелорусского народного собрания (ВНС), является Указ президента. Однако, существует Закон «О республиканских и местных собраниях». Интересно, подготовку и проведение каких республиканских собраний он регулирует, если, кроме ВНС, наша президентская республика о других подобных собраниях так и не слыхивала? — задается вопросом бывший посол в Словакии Игорь Лещеня.

Дипломат подробно изучает механизм выдвижения делегатов:

— А вот именно ВНС в этом законе и зашифровано под общим термином «республиканское собрание». И в этом не трудно убедиться, сравнивая каждое ВНС с духом и буквой данного закона: созывается президентом, перечень тех, кто присутствует по должности и может присутствовать.

Дипломат напоминает, что в соответствии с Указом, участники шестого ВНС от областей и Минска избираются районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями.

Однако, согласно статье 9 Закона, «участники республиканского собрания избираются на собраниях коллективов работников организаций, граждан по месту учебы или службы, местных собраниях, собраниях высших органов республиканских государственно-общественных объединений, политических партий, профессиональных союзов, религиозных организаций, других общественных объединений».

Лещеня уточняет:

— Советы депутатов не отнесены к числу органов или организаций, которые уполномочены проводить собрания по избранию участников республиканских собраний. Но эта же статья 9 Закона предусматривает, что представители местных Советов депутатов могут приглашаться на республиканское собрание.

Дипломат приводит и такие детали: перечень приглашенных лиц формируется, в том числе, и из представителей местных Советов депутатов. О том, что порядок, прописанный в Законе, положен в основу избрания участников ВНС, свидетельствуют положения Указа о созыве предыдущего, пятого собрания.

— Таким образом, продолжая линию тайной инаугурации, действующая власть для демонстрации правильной «картинки» не только решила прибегнуть к тайной процедуре согласования кандидатов в делегаты ВНС. Если такая процедура вообще была проведена. Нарушен порядок избрания участников республиканского собрания, прописанный в Законе «О республиканских и местных собраниях», — делает вывод экс-посол.

Напомним, что ранее некоторые из делегатов заявили журналистам, что попали в списки участников собрания без их ведома . В Народном антикризисном управлении заявили о поступлении первых сигналов от новоиспеченных делегатов ВНС о том, что их принуждают к участию в собрании .