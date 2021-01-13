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Силовики разогнали на «Площади Перемен» акцию в память Романа Бондаренко

13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

12 января, спустя два месяца после смерти активиста Романа Бондаренко на «Площади Перемен» собралась группа людей, которую разогнали белорусские силовики. Сообщается как минимум об одном задержанном.

Небольшая группа людей собралась вечером в районе улицы Червякова, где находится двор, который неофициально называют «Площадью Перемен». Однако туда же приехали силовики, известно как минимум об одном задержанном, сообщает DW.

Правозащитный центр «Весна» также сообщил о точечных задержаниях в других районах Минска. Локальные акции протеста прошли в микрорайоне Красный Бор, у метро «Спортивная» и в микрорайоне «Восток».

Роман Бондаренко был избит на «Площади Перемен» после того, как начал разговаривать с людьми, снимающими с заборов бело-красные ленты. После драки он был задержан, а позднее госпитализирован с отеком мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. 31-летний Бондаренко умер 12 ноября.

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Теги: Минск
 
 
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