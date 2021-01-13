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Беларусь продлила лицензирование импорта цемента

13.01.2021 09:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь продлила временное лицензирование импорта портландцемента, следует из постановления Совмина РБ №734 от 17 декабря 2020 года.

«…импорт в Республику Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза портландцемента, классифицируемого кодом 2523 29 000 0…, … осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Похоже, что-то неладное продолжается на отечественных заводах, качество продукции которых уже давно вызывает огромные претензии.

 
 
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Беларусь продлила временное лицензирование импорта портландцемента, следует из постановления Совмина РБ №734 от 17 декабря 2020 года.
 
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