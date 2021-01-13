ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк РБ разрешил банкам «смарт-контракты»

13.01.2021 09:47 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси постановлением №428 от 24 декабря 2020 года утвердил порядок совершения сделок при осуществлении банковских и иных финансовых операций посредством смарт-контрактов.

«Принятое постановление регламентирует процесс совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов, устанавливает общие требования к владельцам смарт-систем, определяет процедуру предоставления подтверждения совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов», - говорится в комментарии регулятора.

Ранее право совершать сделки посредством смарт-контракта было предоставлено только резидентам Парка высоких технологий. Теперь смарт-контракты разрешены Нацбанку и участникам межбанковской системы идентификации.

«Применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, будет способствовать усилению конкуренции на финансовом рынке, позволит повысить операционную эффективность кредитных организаций, а также снизить их издержки, в том числе временные», - сказано в комментарии НБ РБ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк Беларуси постановлением №428 от 24 декабря 2020 года утвердил порядок совершения сделок при осуществлении банковских и иных финансовых операций посредством...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гаджеты, которые белорусы потеряли за последние 30 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by