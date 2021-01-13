Александр Володько и Николай Януш завершили карьеры

Володько — единственный футболист БАТЭ, который поучаствовал во всех пяти его групповых раундах Лиги чемпионов. В 2018-2019 годах он поиграл за горняков из Караганды и Солигорска, а в 2020-м вернулся в Борисов. За свою карьеру Александр Володько провел 474 официальных матча, забил 26 голов.









Дольше всего Януш играл за солигорский "Шахтер" / fcshakhter.by





сообщил форвард Николай Януш. Ему 36 лет. Он начинал в Микашевичском "Граните", после были брестское "Динамо", солигорский "Шахтер" и гродненский "Неман". А последний сезон Януш провел в "Ислочи", в июле забил свой 100-й гол в высшей лиге белорусского чемпионата. О завершении карьеры игрока в Telegram на дняхфорвард Николай Януш. Ему 36 лет. Он начинал в Микашевичском "Граните", после были брестское "Динамо", солигорский "Шахтер" и гродненский "Неман". А последний сезон Януш провел в "Ислочи", в июле забил свой 100-й гол в высшей лиге белорусского чемпионата.



