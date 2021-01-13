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Александр Володько и Николай Януш завершили карьеры
Источник материала: Партизан
Завершил карьеру игрока 34-летний полузащитник Александр Володько,
Володько — единственный футболист БАТЭ, который поучаствовал во всех пяти его групповых раундах Лиги чемпионов. В 2018-2019 годах он поиграл за горняков из Караганды и Солигорска, а в 2020-м вернулся в Борисов. За свою карьеру Александр Володько провел 474 официальных матча, забил 26 голов.
Дольше всего Януш играл за солигорский "Шахтер" / fcshakhter.by
О завершении карьеры игрока в Telegram на днях
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Завершил карьеру игрока 34-летний полузащитник Александр Володько, сообщаетпресс-служба БАТЭ. Он перешел к борисовчанам в 2008-м из брестского "Динамо".
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