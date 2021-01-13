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США пригрозили европейским компаниям санкциями за помощь «Северному потоку-2»

13.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госдеп США пригрозил санкциями европейским компаниям, которые, по мнению Вашингтона, помогают России в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

 «Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — заявил собеседник агентства.

Американские власти считают, что «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и запущен не будет. Высокопоставленный представитель американского правительства в разговоре с агентством DPA высказал мнение, что трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ».

Строительство газопровода из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи объекта перенеслись на неопределенное время, пишет lenta.ru
 
 
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Госдеп США пригрозил санкциями европейским компаниям, которые, по мнению Вашингтона, помогают России в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом...
 
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