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«Приоритет — диалог внутри общества». Экс-посол Игорь Лещеня выдвигается от Жодино на «Сход»

13.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси заработала цифровая платформа «Сход». На ней организованы выборы делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями. Бывший посол в Израиле, Египте и Словакии, уроженец Жодино Игорь Лещеня намерен стать одним из представителей народа и объявил об этом в своем обращении.

«Приоритет — диалог внутри общества». Экс-посол Игорь Лещеня выдвигается от Жодино на «Сход»
фото из архива EX-PRESS.BY
 Он рассказал EX-PRESS.BY, какие шаги могут предпринять его сторонники, чтобы поддержать его кандидатуру.
— Каждый из нас, используя социальные сети, обсуждая данную тему с друзьями и знакомыми, должен сделать максимум возможного, чтобы донести до людей информацию о проекте «Сход», — говорит Игорь Лещеня. 

— Я очень надеюсь, что инициаторы и создатели платформы найдут возможность работать со СМИ, отвечать на вопросы и давать разъяснения по своему проекту.

Очень важно понять и объяснить, что мы вступили в этап, когда приоритетом является умение убеждать — диалог внутри общества. И он станет основой для возможного диалога, а также переговоров с представителями власти.

Проект «Сход», по мнению экс-дипломата, соответствует духу и букве Конституции:

— У каждого из нас есть право иметь свою позицию о том, какие вопросы жизни государства и общества являются самыми актуальными. И право выбрать того, кто мог бы представлять и отстаивать нашу позицию в диалоге как со сторонниками иной точки зрения, так и с государством.

По мнению Игоря Лещени, проект «Сход», в том виде, в котором он представлен, не подпадает под действие Закона «О республиканских и местных собраниях», где вообще отсутствует слово «интернет».

«СХОД», по его словам, это интернет-голосование за кандидата, позицию которого по болезненным вопросам нашей жизни разделяют люди. Именно поэтому «Сход» не может рассматриваться в качестве попытки провести в нарушение закона республиканское или серию местных собраний.

— Совместными усилиями МЫ ДОЛЖНЫ МАКСИМАЛЬНО РАСШИРИТЬ КРУГ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ, который и так ограничен требованиями иметь установленные Telegram или Viber, — говорит Игорь Лещеня. — Надо привлекать тех, кому Viber достаточен только как возможность дешевых звонков. Больше участников голосования — серьезнее будут восприниматься ваши кандидаты.
 
 
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В Беларуси заработала цифровая платформа «Сход». На ней организованы выборы делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями....
 
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