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Патриарх Кирилл назвал кончину Филарета утратой "для всей нашей Церкви"
Источник материала: Партизан
Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева), сообщили в РПЦ.
"Это поистине большая утрата не только для верующих Беларуси, но и для всей нашей Церкви", — отметил Святейший Владыка.
Предстоятель Русской Церкви в соболезновании, опубликованном на официальном сайте РПЦ, отметил "весомый вклад почившего митрополита Филарета в укрепление братских связей между Поместными Православными Церквами и развитие межконфессионального диалога",
"Исполняя различные ответственные послушания в Европе, будучи председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, он со тщанием совершал возложенное на него служение и стяжал искреннюю любовь и уважение со стороны многих людей за пределами своей страны", — добавил Святейший Патриарх Кирилл
Патриарх вспомнил, что долгое время владыке Филарету довелось пребывать на кафедре митрополитов Минских. "Годы его архипастырских трудов в пределах Белой Руси отмечены всесторонним возрождением церковной жизни, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей, развитием духовного образования и просветительской деятельности", - отметил он.
"Новопреставленный святитель с апостольской ревностью свидетельствовал ближним и дальним о красоте и истинности Православия, способствовал созиданию мира и гражданского согласия на Белорусской земле", — говорится в послании Патриарха Кирилла.
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Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева), сообщили в...
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