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Большой театр в 12-й раз готовится к новогоднему балу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета готовится к приему гостей. Уже в 12-й раз в ночь на Старый Новый год здесь дадут бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник поддерживает красивую традицию танцевальных вечеров. Участники перенесутся в другую музыкальную и танцевальную эпоху: полонез, кадриль, полька, контрданс и, конечно, его величество вальс.
Дресс-код мероприятия мало чем отличается от требований этикета прошлых веков. Дам и кавалеров ждут в вечерних туалетах. Главной темой нынешнего новогоднего бала станет сказочная история о Спящей красавице.
Двери храма Мельпомены распахнутся ближе к восьми вечера. Завершится светский раут в час ночи.
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Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета готовится к приему гостей. Уже в 12-й раз в ночь на Старый Новый год здесь дадут бал, сообщили в программе Новости «24...
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