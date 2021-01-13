Большой театр в 12-й раз готовится к новогоднему балу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета готовится к приему гостей. Уже в 12-й раз в ночь на Старый Новый год здесь дадут бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник поддерживает красивую традицию танцевальных вечеров. Участники перенесутся в другую музыкальную и танцевальную эпоху: полонез, кадриль, полька, контрданс и, конечно, его величество вальс.





Дресс-код мероприятия мало чем отличается от требований этикета прошлых веков. Дам и кавалеров ждут в вечерних туалетах. Главной темой нынешнего новогоднего бала станет сказочная история о Спящей красавице.





Двери храма Мельпомены распахнутся ближе к восьми вечера. Завершится светский раут в час ночи.