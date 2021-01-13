На трассе Р28 перевозившая смолу автоцистерна пробила ограждение и перевернулась на встречке

Источник материала: Tut.by

В ночь на 13 января на трассе Р28 перевернулась автоцистерна, заблокировав движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службу МВД.



Фото: МВД

Предварительно установлено, что водитель большегруза ехал со стороны Минска, не учел дорожные условия, состояние перевозимого груза и допустил неуправляемый занос транспортного средства. В итоге грузовик пробил металлическое ограждение, выехал на полосу встреченого движения и перевернулся.



Фото: МВД



Фото: МВД

Автоцистерна перевозила 21 тонну смолы. В результате ДТП около 300 литров вылилось на проезжую часть. В аварии никто не пострадал. Движение по трассе было заблокировано.