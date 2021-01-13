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На трассе Р28 перевозившая смолу автоцистерна пробила ограждение и перевернулась на встречке
Источник материала: Tut.by
В ночь на 13 января на трассе Р28 перевернулась автоцистерна, заблокировав движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службу МВД.
Предварительно установлено, что водитель большегруза ехал со стороны Минска, не учел дорожные условия, состояние перевозимого груза и допустил неуправляемый занос транспортного средства. В итоге грузовик пробил металлическое ограждение, выехал на полосу встреченого движения и перевернулся.
Автоцистерна перевозила 21 тонну смолы. В результате ДТП около 300 литров вылилось на проезжую часть. В аварии никто не пострадал. Движение по трассе было заблокировано.
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В аварии никто не пострадал. Движение по трассе было заблокировано.
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