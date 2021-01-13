Новая «народная» видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 представлена официально. Цена и время выхода

Источник материала: Tut.by

NVIDIA официально представила новую игровую видеокарту GeForce RTX 3060, которой пророчат стать следующей «народной» моделью. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией.





RTX 3060 включает 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой работы 14 ГГц и разрядностью шины 192 бит. Видеокарта основывается на архитектуре Ampere. Графический процессор — GA106−300, в активе 3584 ядер CUDA, 28 RT-ядер и 112 тензерных ядер.

В операциях одинарной точности (FP32) производительность новинки находится на уровне 13 Тфлопс, в приложениях по обработке трассировки лучей — 25 Тфлопс, в операциях с использованием тензорных ядер в приложениях, связанных с ИИ-вычислениями — до 101 Тфлопс.





В продажу новая GeForce RTX 3060 поступит в конце февраля и будет доступна только в версиях от партнеров NVIDIA — например, от ASUS, EVGA, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac.

Рекомендованная цена — 329 долларов. Впрочем, в соседней России за видеокарту просят 32 990 российский рублей (или 445 долларов).

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