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В страшном ДТП под Могилевом пострадали пять человек, в том числе 4-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Возле деревни Межисетки Могилевского района вечером 12 января в лобовую столкнулись Volkswagen Golf и микроавтобус Volkswagen Transporter. Пострадали четверо взрослых и 4-летний ребенок,
Авария произошла около 17.25. Об обстоятельствах лобового столкновения машин на момент публикации МВД не сообщает.
По данным МЧС, спасателям пришлось деблокировать 43-летнего водителя VW Golf. Пострадали также ехавший с ним пассажир, 41-летний водитель микроавтобуса с 31 летней женой и их 4-летний сын.
Участники ДТП с различными травмами находятся в больнице.
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Произошло лобовое столкновение.
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