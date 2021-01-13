В страшном ДТП под Могилевом пострадали пять человек, в том числе 4-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

Возле деревни Межисетки Могилевского района вечером 12 января в лобовую столкнулись Volkswagen Golf и микроавтобус Volkswagen Transporter. Пострадали четверо взрослых и 4-летний ребенок, сообщает МЧС.

Авария произошла около 17.25. Об обстоятельствах лобового столкновения машин на момент публикации МВД не сообщает.

По данным МЧС, спасателям пришлось деблокировать 43-летнего водителя VW Golf. Пострадали также ехавший с ним пассажир, 41-летний водитель микроавтобуса с 31 летней женой и их 4-летний сын.









Участники ДТП с различными травмами находятся в больнице.