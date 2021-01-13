ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах

13.01.2021 10:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Герой Беларуси, видный церковный и общественный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Православный мир прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах

Днем 13 января тело почившего владыки привезут в Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Отдать последние почести усопшему в главном храме белорусской православной церкви можно будет до шести вечера четверга (14 января).

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах

Здесь же утром 14 января начнется Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания. После митрополита Филарета перевезут в Успенский собор Жировичского мужского монастыря.  

Похоронят почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси 15 января за Крестовоздвиженским храмом.  

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах

Читайте также:

Скончался митрополит Филарет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь

Ему удалось практически невозможное. Вот так жил митрополит Филарет

«До последнего своего часа молился за благополучие страны». Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

Люди в материале: Митрополит Филарет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Герой Беларуси, видный церковный и общественный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Православный мир прощается с митрополитом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by