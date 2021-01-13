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На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На базе 5-й бригады специального назначения в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе курса разведчики учились осматривать пострадавших, останавливать кровотечение и накладывать шины в условиях, максимально приближенных к реальному боестолкновению.
Андрей Стринкевич, начальник кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины в ВФ БГМУ:
Боец специального подразделения:
5-я бригада спецназначения была сформирована в Марьиной Горке в 1963 году. Она предназначена для выполнения разведывательных и специальных задач как в глубоком тылу противника, так и на своей территории. На вооружении бригады сегодня находятся самая современная техника и вооружение.
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Новости Беларуси. На базе 5-й бригады специального назначения в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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