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На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине

13.01.2021 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На базе 5-й бригады специального назначения в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине

В ходе курса разведчики учились осматривать пострадавших, останавливать кровотечение и накладывать шины в условиях, максимально приближенных к реальному боестолкновению.

На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине

Андрей Стринкевич, начальник кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины в ВФ БГМУ:
Отрабатывается не помощь при каком-то конкретном ранении, а последовательность действий в зависимости от складывающейся обстановки. Как военнослужащий в составе подразделения должен действовать при получении ранения. Если он может оказать себе помощь сам, значит, действует в рамках самопомощи. Если он теряет сознание, помощь себе оказать не может, командир будет принимать решение, кто будет ему оказывать помощь, кто будет его прикрывать, каким образом будет обеспечиваться отход подразделения с дальнейшим выполнением задач, стоящих перед подразделением.

На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине

Боец специального подразделения: 
Если идет одновременно боестолкновение с противником, тут уже нужно соблюдать охранение, подавлять этого противника. Одновременно вытаскивать раненого, в контакт с ним входить. Если ты не вошел с ним в контакт, то он может в каком-то шоке быть, может еще и вести стрельбу в тебя.

На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине

5-я бригада спецназначения была сформирована в Марьиной Горке в 1963 году. Она предназначена для выполнения разведывательных и специальных задач как в глубоком тылу противника, так и на своей территории. На вооружении бригады сегодня находятся самая современная техника и вооружение.

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Новости Беларуси. На базе 5-й бригады специального назначения в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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