Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности

Источник материала: Onliner

12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности — теперь он работает в полную силу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белэнерго».

Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке продолжатся статические и динамические испытания. После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

В промышленную эксплуатацию энергоблок будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования.