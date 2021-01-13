|
Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности
Источник материала: Onliner
12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности — теперь он работает в полную силу. Об этом
Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке продолжатся статические и динамические испытания. После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.
В промышленную эксплуатацию энергоблок будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности — теперь он работает в полную силу. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)