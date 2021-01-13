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Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности

13.01.2021 10:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности — теперь он работает в полную силу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белэнерго».

Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке продолжатся статические и динамические испытания. После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

В промышленную эксплуатацию энергоблок будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования.

 
 
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12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности — теперь он работает в полную силу. Об этом...
 
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