В Беларуси ужесточат уголовные наказания для пьяных водителей

Источник материала: Onliner

Сегодня опубликован Закон РБ «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В нем, помимо прочего, упоминается и 317-я «водительская» статья. Изменения, а вернее сказать, ужесточения, коснулись ответственности за «пьяные» ДТП и нетрезвую езду.

В нынешней редакции УК предусматривает максимальный срок лишения права заниматься определенной деятельностью (в том числе управлять транспортом) в пять лет (ст. 51). В ближайшем будущем этот срок хотят увеличить до восьми лет. Причем исключение сделано именно для водителей, совершивших «пьяное» ДТП с тяжелыми последствиями и для «повторников» (нетрезвое вождение, совершенное в течение года после «административки»).

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов так прокомментировал новововведение: «В связи со значительным числом преступлений, совершаемых нетрезвыми водителями, ответственность за такие преступления действительно ужесточается. Так, с 5 до 8 лет увеличивается максимальный срок, на который можно лишиться водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, в том числе повлекшее смерть человека либо тяжкое телесное повреждение (ст. 51 УК)».





Кроме того, увеличивается срок лишения свободы за управление автомобилем (ч. 4 ст. 317 УК) в состоянии опьянения, повлекшее смерть либо тяжкое телесное повреждение. Сейчас такой срок составляет до 7 лет без нижнего предела, по новому закону — от 3 до 8 лет.

Данные нормы закона вступают в силу через три месяца после официального опубликования.