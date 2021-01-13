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«Уголовки» за первый лайк не будет: «В таких случаях уголовное наказание чрезмерно»

13.01.2021 10:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Национальный правовой портал pravo.by опубликовал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» и поговорил с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Вадимом Ипатовым. Среди нововведений закона — уголовного наказания за лайк порнографического материала в соцсети не будет. Но только если нарушение произошло в первый раз в течение года.

Вадим Ипатов прокомментировал это так:

— Конечно, есть такие прецеденты. В частности, это [наказание по уголовной статье за лайк в соцсети] касается ответственности за отдельные деяния в сфере оборота порнографических материалов (ст. 343). Иногда лицо путем одной манипуляции, когда, например, ставит лайк, размещает на своей странице в социальной сети материалы порнографического содержания, предоставляя тем самым возможность иным лицам их просмотреть и скопировать. Это квалифицируется как распространение таких материалов. Разработчики Закона с учетом практики применения ст. 343 УК и общественного мнения пришли к выводу, что в таких случаях уголовное наказание чрезмерно. Для разрешения этой проблемы предложена следующая формула: уголовная ответственность за распространение порнографии при вышеуказанных обстоятельствах будет наступать только при повторном совершении такого деяния в течение года после привлечения к административной ответственности.

Но подчеркиваю, что сразу преступными будут признаваться целенаправленные деяния либо имеющие корыстный характер. К примеру, изготовление порнографии с целью распространения или рекламирования, публичная демонстрация либо демонстрация несовершеннолетнему таких материалов.

Кроме этого, в изменениях регламентирован ряд действий с криптовалютой: ее арест и обеспечение сохранности. Таким образом, отметил Вадим Ипатов, получится своевременно обеспечить защиту прав и интересов потерпевших в преступлениях.

 
 
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Национальный правовой портал pravo.by опубликовал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» и поговорил с директором Национального центра...
 
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