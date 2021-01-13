Дима Билан шокировал поклонников новым имиджем

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец Дима Билан вызвал ажиотаж в сети: музыкант решил сменить свой привычный имидж и побрился налысо.

На зимние каникулы Билан улетел в теплые края: в настоящее время певец отдыхает на Мальдивах. Во время "зимовки" артист решил, что волосы помешают ему загорать под палящим солнцем и решил распрощаться с ними. Результатами преображения исполнитель поделился на своей странице в Instagram.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый имидж Билана: на смену и без того коротким волосам, пришла брутальная стрижка "под ноль".

"Как надоели эти волосы. Решил сбрить их на несколько недель. Цвета это хорошо, но лучше свой цвет", – рассказал певец в сторис.

Преданные фанаты артиста очень удивились такому поступку кумира. А все из-за того, что во время самоизоляции певец пытался поднять себе настроение и красился в разные цвета радуги – от красного до синего.

В комментариях под новыми снимками артиста разгорелся настоящий "баттл": некоторые фолловеры по достоинству оценили перемены, в то время как другие пожелали ему поскорее отрастить шевелюру.

Напомним, что в канун Нового года еще одна знаменитость побрилась налысо и шокировала фанатов: снимки княгини Шарлен попали в сеть и даже превратились в интернет-мем.