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Дима Билан шокировал поклонников новым имиджем
13.01.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский певец Дима Билан вызвал ажиотаж в сети: музыкант решил сменить свой привычный имидж и побрился налысо.
На зимние каникулы Билан улетел в теплые края: в настоящее время певец отдыхает на Мальдивах. Во время "зимовки" артист решил, что волосы помешают ему загорать под палящим солнцем и решил распрощаться с ними. Результатами преображения исполнитель поделился на своей странице в Instagram.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый имидж Билана: на смену и без того коротким волосам, пришла брутальная стрижка "под ноль".
"Как надоели эти волосы. Решил сбрить их на несколько недель. Цвета это хорошо, но лучше свой цвет", – рассказал певец в сторис.
Преданные фанаты артиста очень удивились такому поступку кумира. А все из-за того, что во время самоизоляции певец пытался поднять себе настроение и красился в разные цвета радуги – от красного до синего.
В комментариях под новыми снимками артиста разгорелся настоящий "баттл": некоторые фолловеры по достоинству оценили перемены, в то время как другие пожелали ему поскорее отрастить шевелюру.
Напомним, что в канун Нового года еще одна знаменитость побрилась налысо и шокировала фанатов:
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают неожиданное преображение звезды и спорят в комментариях под новой публикацией артиста в Instagram.
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