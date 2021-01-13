Парень повис на балконе 9-го этажа в Борисове: его успели спасти – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сообщение о том, что требуется помощь в снятии человека с ограждении балкона на девятом этаже в одной из борисовских многоэтажек, поступило спасателям в минувший вторник, рассказали Sputnik в МЧС Минской области.

Парень находился на балконе жилого дома на улице 50 лет БССР и сидел спиной к улице. На кадрах, опубликованных профильным ведомством, видно, что молодой человек практически висит, перегнувшись через ограждение. Сотрудники МЧС успели удержать его за ноги и затянуть на балкон. Потерпевший не пострадал, для осмотра его передали медикам. О мотивах его поступка пока ничего не сообщается.

На прошлой неделе похожий случай произошел в Минске. Девушка повисла в окне четвертого этажа дома на улице Есенина, а сотрудникам МЧС пришлось установить автолестницу, чтобы подстраховать "верхолазку" от возможного падения. Переместить ее внутрь квартиры помог спасателям знакомый минчанки. Зачем девушка вылезла на ограждение балкона, также неизвестно.

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