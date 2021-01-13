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Не поверите! Фазелю "стыдно" за объятия с Лукашенко. Но он все равно за ЧМ в Беларуси

13.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на критику из-за встречи с Лукашенко, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель настаивает на необходимости провести ЧМ в Беларуси.



Президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю "стыдно" после объятий с Александром Лукашенко во время встречи в Минске. Об этом он заявил во вторник, 12 января, в интервью швейцарскому телеканалу SRF.

Фазель заявил, что целью поездки был "важный разговор о чемпионате мира по хоккею в Беларуси". "Я хотел сделать что-то хорошее, чтобы ЧМ стал своего рода примирением между правительством и оппозицией. Что-то пошло не так, мне стыдно", - добавил он.

Фазель настаивает на проведении чемпионата в Беларуси

Президент IIHF настаивает на необходимости провести предстоящий чемпионат мира по хоккею в Беларуси. "Мы сказали себе, почему бы не попробовать убедить президента Лукашенко, что при помощи ЧМ он может послать сигнал? А именно, что он ищет диалога с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Беларуси - это что-то изменит в стране? Конечно же, нет", - заявил Фазель.

При этом он отметил, что не считает, что сделал что-то неправильное. "При помощи этого ЧМ мы можем достичь чего-то, что нам еще не удавалось. Кто достиг чего-то в Беларуси при помощи санкций и бойкота? Никто", - добавил президент IIHF.

Фазеля подвергли критике за объятия с Лукашенко

Ранее Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск в понедельник, 11 января. Так, например, депутат Европарламента от Чехии Павел Теличка назвал Фазеля "позором хоккея".

Против проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси выступила национальный лидер Беларуси Светлана Тихановская.

 Ранее от совместного проведения чемпионата с Беларусью отказалась Латвия. Сразу несколько стран заявили о возможном бойкоте турнира, если он пройдет в Минске. 

Международная федерация хоккея планирует принять окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021 на заседании исполкома 25 - 26 февраля. Сам чемпионат должен пройти с 21 мая по 6 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на критику из-за встречи с Лукашенко, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель настаивает на необходимости провести ЧМ в Беларуси.
 
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