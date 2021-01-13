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Госкомиссия по литовскому языку против переименования Беларуси

13.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственная комиссия по литовскому языку не намерена рассматривать вопрос об изменении названия Беларуси. Об этом заявил ее председатель Аудрис Антанайтис.

С просьбой об изменении названия Беларуси в МИД Литвы обратилась белорусский национальный лидер Светлана Тихановская.

Глава Госкомиссии считает, что название страны – не «политическая разменная монета».

Антанайтис заявил, что вопрос можно обсудить, когда ситуация в Беларуси изменится.

По мнению председателя комиссии, переименование страны «может создать опасный прецедент». 

«Возможно, что есть и другие государства, лидеры оппозиции или даже руководители которых хотели бы изменить название, но это довольно сложно, лучше подождать», - заявил Антанайтис.

В настоящее время в литовском языке есть две формы названия Беларуси – Gudija и Baltarusija. Первое слово является этнонимом, известным с XV века: в прошлом столетии гудами литовцы называли белорусов, сейчас оно в Литве практически не используется. Второе название – модифицированное Baltoji Rusia (Белая Русь), словосочетание Baltarusija начали использовать в Литве в XX веке, пишет sputnik.by.
 
 
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Государственная комиссия по литовскому языку не намерена рассматривать вопрос об изменении названия Беларуси. Об этом заявил ее председатель Аудрис Антанайтис.
 
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