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Дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передали в суд

13.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передали в суд Фрунзенского района Минска. Об этом в своем Facebook сообщила представитель Мингорсуда Надежда Антоник.


Екатерина Андреева

Дела Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой передали в суд Фрунзенского района. При этом родственникам Дарьи и Екатерины никто о передаче дела в суд не сообщил.

«В канцелярии Фрунзенского суда заявили, что в течение недели назначат дату заседания. Судью еще не определили», — рассказал Игорь Ильяш, муж Екатерины Андреевой.

Ранее 9 января муж журналистки Игорь Ильяш после получения письма от Екатерины из Жодинской тюрьмы сообщил, что следствие по ее делу завершено. В письме журналистка написала, что ждет этапирования в Минск.

Журналистки «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова остаются за решеткой с 15 ноября – они были задержаны за стрим, где показали жестокий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала. Екатерине и Дарье предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали девушек политзаключенными.
 
Теги: Минск
 
 
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Дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передали в суд Фрунзенского района Минска. Об этом в своем Facebook сообщила представитель...
 
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