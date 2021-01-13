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Минэнерго: первый энергоблок БелАЭС вышел на полную мощность
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на стопроцентную мощность. Об этом сообщает Минэнерго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты продолжат проведение необходимых испытаний. После этого запланирован комплексный тест оборудования и систем на полной мощности. В промышленную эксплуатацию первый энергоблок будет принят после успешного завершения всех необходимых мероприятий.
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Новости Беларуси. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на стопроцентную мощность. Об этом сообщает Минэнерго, сообщили в программе...
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