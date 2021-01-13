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«Мама не является потерпевшей». Родные Ромы Бондаренко рассказали, что за 2 месяца смогла выяснить Генпрокуратура о его убийстве

13.01.2021 10:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Художник Роман Бондаренко умер 12 ноября в реанимации, не приходя в сознание. Со дня его смерти прошло уже два месяца, но уголовное дело по факту убийства Бондаренко так и не завели. Что все это время делала Генпрокуратура? Что выяснили в ходе «многочисленных» проверок? Об этом на своей странице в инстаграм рассказала сестра Романа Ольга Кучеренко. 

«Проверка продолжается. Пока нет оснований для возбуждения уголовного дела — ответ Генпрокуратуры. Из сделанного: Генеральная прокуратура собрала большую характеристику на Рому: знают, где он учился, в какой сад ходил, какие отношения у него были с людьми, видел ли его кто-нибудь когда-нибудь пьяным, буйным, недоброжелательным, какие у него вредные привычки были, какой любимый алкогольный напиток был, знают ли родственники пароли от его гаджетов и т.д.

Команда работает у них большая над этой проверкой, с их слов. Генеральная прокуратура дала кучу отказов на наши запросы и ходатайства. Основание — нет уголовного дела, поэтому мама не является потерпевшей, поэтому ей нельзя ни с чем ознакомиться. Генеральная прокуратура опросила свидетелей того, как Рому похитили. Нет ни дня, чтобы я не думала о нем. Почти каждое свое действие я сопровождаю мыслями о Роме», — написала Ольга.

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко умер 12 ноября в реанимации БСМП, не приходя в сознание. Он поступил в больницу ночью того же дня с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. 

В БСМП Роман попал из Центрального РУВД, а туда – с «Площади Перемен», то есть прямо из своего двора. Вечером 11 ноября Роман увидел, что на «Площадь» приехали незнакомые люди в масках и начали срезать БЧБ-ленты. Роман вышел к ним поговорить – через пару минут его уже избивали. А затем затолкали в бус и увезли. Есть неподтвержденная информация, что смертельные травмы Роману нанесли как раз по дороге в РУВД. 

«Проверку» по факту cмерти Бондаренко якобы проводит Генпрокуратура. Но уголовное дело до сих пор не заведено. Однако, дело завели на врача и журналистку, которые опубликовали информацию о том, что Бондаренко во время поступления в больницу был трезв, хотя «правоохранители» уверяют в обратном. 

С убийством Бондаренко журналисты связывают главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту.

 
 
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Художник Роман Бондаренко умер 12 ноября в реанимации, не приходя в сознание. Со дня его смерти прошло уже два месяца, но уголовное дело по факту убийства Бондаренко...
 
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