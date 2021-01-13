«Окей, Google, как получить больше клиентов?» Рассказываем, как заполнить профиль в My Business

Источник материала: ProBusiness

Самый горячий клиент — тот, кто уже сам ищет ваши услуги и товары. Именно эту заинтересованную часть аудитории бизнесу стоит привлекать в первую очередь. И сделать это можно, просто грамотно и тщательно заполнив профиль в Google My Business. Директор Webcom Group Сергей Царик рассказал, как правильно это сделать, чтобы привлекать из поисковой выдачи как можно больше клиентов.

— Согласно исследованию GoGulf, в 46% всех коммерческих запросов в Google люди ищут компании, которые находятся неподалеку. При этом, по исследованию AliExpress Россия , 9 из 10 клиентов принимают решение о покупке с учетом отзывов: читают, смотрят фото, задают вопросы другим людям.

Сергей Царик

Директор Webcom Group

Google My Business дает возможность убить двух зайцев сразу:

Во-первых, ваша компания появляется на картах — и клиенты могут ее увидеть, построить маршрут или перейти на ваш сайт

Во-вторых, если правильно заполнить и оптимизировать профиль, вы можете использовать отзывы, фотографии, вопросы и ответы, чтобы превращать пользователей в покупателей.

Но чтобы все сработало, нужно потратить немного времени и грамотно заполнить профиль своей компании. Ниже подробная пошаговая инструкция, чтобы это сделать, на примере нашей компании.

1. Создайте профиль

Если у вас нет профиля в Google My Business, его нужно создать. Залогиньтесь в аккаунт Gmail, который вы используете для своей компании (или создайте новый, если его нет) и перейдите на страницу .





Скриншот Google My Business

Нажмите кнопку и последовательно заполните все данные, которые запрашивает Google: название компании, вид деятельности, адрес магазина или офиса, регион, в котором вы работаете, часы работы, какие товары или услуги вы продаете, фотографии и т.д.

Все данные, которые вы вводите на этом этапе, впоследствии можно будет отредактировать и поменять на странице управления профилем. Поэтому если какой-то информации у вас нет, ее можно не добавлять.

На страницу управления профилем вы попадете сразу, как только закончите первоначальную настройку.

Нажмите, чтобы увеличить изображение



Скриншот Google My Business

Теперь можно переходить к тонкой настройке и оптимизации профиля. От того, насколько правильно вы все сделаете, будет зависеть то, насколько привлекательно в глазах клиентов будет выглядеть ваша компания.

2. Проверьте основную информацию

Проверьте адрес, телефон, ссылку на сайт и часы работы. Это то, что в первую очередь видит каждый клиент.



Скриншот Google My Business

Если допустить ошибки при заполнении, клиенты будут получать недостоверную информацию. Как следствие — не смогут дозвониться, приедут к вам в нерабочее время или не по тому адресу.

Результат — недовольные клиенты, негативные отзывы и упущенная прибыль.

Проверить и отредактировать эту информацию можно во вкладке «Сведения» на странице управления профилем.



Скриншот Google My Business

3. Корректно укажите категорию

Пользователи не нее особого внимания не обращают, но корректное указание категории поможет Google определить, чем занимается ваша компания, и показывать карточку по тематическим запросам.



Скриншот Google My Business

Также при указании определенных категорий для вас откроются дополнительные поля. Например, возможность загрузить меню для ресторана или кнопка бронирования для отеля.

Можно указать несколько дополнительных категорий. Но только в том случае, если они релевантны вашему бизнесу. Указывать все подряд не стоит, это никак не поможет продвижению.

Указать основную и дополнительные категории можно все в той же вкладке «Сведения» на странице управления профилем.



Скриншот Google My Business

4. Пропишите дополнительные атрибуты

Вы можете указать в качестве атрибутов особенности вашего бизнеса. Например, для Академии Webcom — это возможность заниматься и проходить курсы онлайн. Для кафе или ресторана — доставка или возможность заказать еду навынос.



Скриншот Google My Business

Это поможет клиентам лучше познакомиться с вашим сервисом, а вам — донести до них некоторые конкурентные преимущества.



Скриншот Google My Business

Прописать атрибуты можно во вкладке «Сведения» в разделе «О компании». Google предложит вам выбрать их в зависимости от категории, которую вы указали.

5. Составьте продающее описание компании

Укажите ваши конкурентные преимущества. Постарайтесь ответить на вопросы:

В чем польза ваших услуг или продуктов для клиента?

Чем вы отличаетесь от конкурентов?

Почему обращаться нужно именно к вам?

Объем описания по правилам Google не должен превышать 750 символов. Обязательно уложитесь в это ограничение.

Описание компании также прописываете во вкладке «Сведения».

Нажмите, чтобы увеличить изображение



Скриншот Google My Business

Также нужно помнить, что Google принимает решение о том, по каким запросам показывать вашу карточку, в том числе и на основании информации из описания. Перечисление ваших услуг или ключевых продуктов позволит увеличить количество запросов, по которым вас будут видеть клиенты.

6. Попросите клиентов оставить отзывы

Как мы уже говорили, почти все клиенты смотрят на отзывы перед тем, как принять решение о покупке.



Скриншот Google My Business

Это тот раздел, который пользователи сразу видят не только в карточке, но и в списке компаний при поиске по карте.

Нажмите, чтобы увеличить изображение



Скриншот Google My Business

Также отзывы — это важный фактор ранжирования вашей карточки. Чем больше отзывов, чем они лучше, чем чаще клиенты их оставляют — тем выше вероятность, что Google будет показывать по тематическим запросам именно вашу компанию, а не конкурентов.

Чтобы получать как можно больше отзывов, не стесняйтесь просить довольных клиентов их оставлять.

За отзыв вы можете предложить клиентам бонусы или небольшие презенты: к примеру, запись с закрытой конференции (для образовательного центра) или бесплатный десерт (для кафе или ресторана).

7. Отвечайте на все отзывы

За положительные отзывы достаточно просто поблагодарить — это подчеркнет вашу клиентоориентированность и поможет создать положительный образ компании в глазах тех людей, которые будут читать отзыв и ваш ответ.



Скриншот Google My Business

Если кто-то из клиентов оставил негативный отзыв — обязательно извинитесь за ситуацию, в ответе дайте понять, что непременно разберетесь. После этого постарайтесь связаться с клиентом, решить проблему, которая привела к негативу, и попросите удалить отзыв или изменить его на положительный.

Если не отвечать на негативные отзывы, то потенциальные клиенты будут воспринимать все написанное в них как правду. Это может сильно уменьшить количество желающих к вам обратиться.

8. Добавьте товары или услуги

Посетитель сможет выбрать то, что ему нужно, прямо из карточки, даже не переходя на ваш сайт.



Скриншот Google My Business

Кроме того, товары сделают вашу карточку еще более релевантной, и Google будет показывать ее по большему количеству запросов.

Для каждого товара вы можете прописать название, цену и описание объемом до 1000 символов, а также загрузить изображение.

Сделать это можно во вкладках «Товары» и «Услуги».

Нажмите, чтобы увеличить изображение



Скриншот Google My Business

9. Загрузите фотографии

Во-первых, они помогут создать нужное впечатление у посетителя, который видит вашу карточку.



Скриншот Google My Business

Во-вторых, вы помогаете потенциальному клиенту сориентироваться на месте, понять, как к вам попасть и чего ожидать.

При этом фотографии (в том числе не самого хорошего качества) могут добавлять и клиенты. Это может сформировать совсем не то впечатление, которое вы хотите.

Чтобы избежать появления некачественных фотографий или сделать их менее заметными, и стоит сделать и добавить качественные фото самостоятельно.

Также обязательно добавить актуальный логотип: он будет отображаться в карточке рядом с названием компании.



Скриншот Google My Business

Сделать все это можно во вкладке «Фотографии».

Нажмите, чтобы увеличить изображение



Скриншот Google My Business

Вы также можете добавить видео, однако у малого и среднего бизнеса не всегда есть возможность сделать качественный ролик, поэтому этим можно пренебречь.

10. Сделайте несколько публикаций в профиле

Это поможет подчеркнуть ваши преимущества, показать экспертизу или банально информировать клиентов о новых предложениях, акциях или скидках.



Скриншот Google My Business

Также регулярное добавление публикаций служит для Google дополнительным сигналом, что компания ведет активную деятельность — и, как следствие, карточка будет чаще показываться потенциальным клиентам.

Добавить публикацию можно во вкладке «Публикации».

Нажмите, чтобы увеличить изображение



Скриншот Google My Business

11. Создайте раздел вопросов и ответов

Он даст возможность клиентам задавать вопросы, а вам — отвечать на них. Это хорошая возможность получить обратную связь от покупателей, понять, что их действительно интересует, и сделать описание и карточку компании более клиентоориентированной.



Скриншот Google My Business

Кроме того, вопросы и ответы также хорошо влияют на релевантность карточки и позволяют увеличить количество запросов, по которым она будет появляться в поиске.

Обязательно отвечайте на вопросы клиентов, чтобы подчеркнуть свою клиентоориентированность.



Скриншот Google My Business

Чем качественнее и подробнее будут ваши ответы, тем выше вероятность, что посетитель заинтересуется и свяжется с вами.

В завершение: создайте стратегию работы с профилем и придерживайтесь ее

Создание и оптимизация профиля в Google My Business — это не разовая работа. Чтобы потенциальные клиенты видели карточку вашей компании, нужно продумать стратегию и заложить ресурсы на работу:

1. Старайтесь отвечать на отзывы в течение рабочего дня.

2. Работайте с отзывами и старайтесь держать рейтинг на уровне не ниже 4,5 балла.

3. Добавляйте публикации не реже 1 раза в 1–2 недели.

4. Отвечайте на вопросы клиентов также в течение 1–2 рабочих дней.

5. Добавляйте не реже 1–2 новых фото в месяц.

6. Следите за тем, чтобы все изменения в работе компании сразу вносились в карточку: телефоны, адрес, время работы.

Если все сделать правильно, вы получите сильный дополнительный канал продаж для вашего бизнеса. А для небольших локальных компаний Google My Business может стать основным источником привлечения клиентов.

Читайте также