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Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана

13.01.2021 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Массовое отравление в дагестанском Буйнакске: более 50 детей поступили в больницу с жалобами на тошноту, температуру и расстройство кишечника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана

Первые случаи были зафиксированы в начале недели. Среди наиболее вероятных причин плохого самочувствия детей рассматривают некачественную воду, а также просроченные продукты из подарочных наборов.  

Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана

Специалисты проводят проверку. До момента получения результатов экспертизы жителей города призывают не пить воду из крана. Ведется расследование.

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Новости России. Массовое отравление в дагестанском Буйнакске: более 50 детей поступили в больницу с жалобами на тошноту, температуру и расстройство кишечника,...
 
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