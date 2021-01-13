Наталья Кочанова проведёт 14 января прямую телефонную линию

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Формат общения, который дает власти возможность узнать о проблемах людей, а гражданам – получить помощь в решении вопросов.

Продолжается, причем на всех уровнях, практика проведения прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активно работают с обращениями граждан и сенаторы.





14 января (в четверг) прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Звонки будут приниматься с 15:00 до 18:00 по номеру телефона 8 (017) 328-53-24.

Подобная форма – это еще инструмент мониторинга и оценки работы местной власти, а в некоторых случаях – поиска системных решений на уровне законодательства.