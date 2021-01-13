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Наталья Кочанова проведёт 14 января прямую телефонную линию

13.01.2021 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Формат общения, который дает власти возможность узнать о проблемах людей, а гражданам – получить помощь в решении вопросов. 

Продолжается, причем на всех уровнях, практика проведения прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активно работают с обращениями граждан и сенаторы.  

Наталья Кочанова проведёт 14 января прямую телефонную линию

14 января (в четверг) прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.  

Звонки будут приниматься с 15:00 до 18:00 по номеру телефона 8 (017) 328-53-24.  

Подобная форма – это еще инструмент мониторинга и оценки работы местной власти, а в некоторых случаях – поиска системных решений на уровне законодательства.  

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Формат общения, который дает власти возможность узнать о проблемах людей, а гражданам – получить помощь в решении вопросов.  Продолжается,...
 
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